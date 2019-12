The Masked Singer auf ProSieben: Der Start der neuen Staffel steht fest

The Masked Singer geht weiter. ProSieben hat den Start der 2. Staffel bekanntgegeben. Die neue Runde des Wettbewerbs geht deutlich früher im Jahr los.

Dass ProSieben seine Erfolgsshow The Masked Singer fortführt, war schon länger bekannt. Jetzt gab der Sender auch den Starttermin für die 2. Staffel bekannt:

Die 2. Staffel The Masked Singer startet im März 2020.

Damit zieht ProSieben die neueste Runde deutlich vor. Staffel 1 lief 2019 noch in den warmen Sommermonaten, die für Fernsehshows normalerweise nicht genutzt werden. Aber auch auf im unattraktiven Sommer mauserte sich die Show zum Quoten-Hit, dem größten für ProSieben seit Jahren.

The Masked Singer: Änderungen und Rückkehrer in Staffel 2

Ein genauer Termin ist noch nicht bekannt. Wie DWDL jedoch berichtet, verlässt The Masked Singer den angestammten Sendeplatz am Donnerstag. Denn da läuft bei ProSieben schon Germany's Next Topmodel. Der Sender soll nun den Dienstagabend für die Ausstrahlung der neuen Ausgabe anstreben.

Ganz im Gegenteil zur Rückkehr des beliebten Moderators. Matthias Opdenhövel wird auch im nächsten Jahr die unter ihren Kostümen schwitzenden Stars betreuen und die Jury zu kühnen Vermutungen anstacheln.

Weitere Bekanntgaben zu The Masked Singer 2

Es gehen wieder 10 verkleidete Sänger und Sängerinnen ins Rennen.

ins Rennen. Die Kostüme werden ausgetauscht (so ist es in den Ländern, wo die Show seit längerem läuft, ebenfalls üblich).

So funktioniert The Masked Singer

In der Show treten bis zur vollständigen Unkenntlichkeit verkleidete Prominente vor Jury und Fernsehpublikum auf, singen einen Song und sehen witzig aus. Der Auftrag der Jury, stellvertretend für das Publikum, besteht darin, die Identitäten hinter den Masken zu ermitteln.

Hier nachlesen: Alle enthüllten Kandidaten aus The Masked Singer 1

Hilfestellung dazu liefern, neben den Auftritten selbst, kleine, sehr vage Hinweise, die tröpfchenweise in Einspiel-Clips präsentiert werden. Die dreiköpfige Jury (plus ein Gast) baut sich daraus ein Bild zusammen, das bestenfalls zur richtigen Lösung führt.

Aber selbst wenn das Rateteam richtig liegen sollte, wird die Identität der Prominenten erst endgültig geklärt, wenn sie aus der Show ausscheiden. Wer ausscheidet, darüber bestimmt das Publikum am Ende der einzelnen Shows.

Freut ihr euch auf die 2. Staffel?