The Rookie bestätigt Bösewicht für nächste Staffel und es ist der Beste der gesamten Serie

The Rookie hat schon seit geraumer Zeit einen wiederkehrenden Bösewicht und in Staffel 8 soll er eine größere Rolle spielen. Es ist die beste Wahl, die die Serie treffen kann.

Was The Rookie besonders gut kann, ist, viele spannende Hauptfiguren unter einen Hut zu kriegen. Was The Rookie nicht so gut kann, ist, passende Bösewichte zu schreiben. Oftmals sind sie für den lockeren Ton der Serie viel zu brutal und bitterernst. Ein Ass hat die beliebte Polizeiserie allerdings: Oscar Hutchinson (Matthew Glave), und in Staffel 8 werden wir ihn wiedersehen.



Oscar Hutchinson kehrt in Staffel 8 zurück – hoffentlich mit größerer Rolle

Achtung, Spoiler für The Rookie Staffel 6: Oscar Hutchinson ist von Beginn an mit dabei. In Staffel 1, Folge 15 namens Menschenjagd begegnen wir ihm das erste Mal, als er bei einem Gefangenentransport flieht – und wieder eingefangen wird. Seitdem ist der humorvolle und schlagfertige Schwerverbrecher jede Staffel in ein oder zwei Folgen mit dabei.

In Staffel 6 hatte er mit drei Folgen seinen bisher größten Auftritt und flieht am Ende wieder. Staffel 7 ignoriert ihn leider fast komplett, aber das soll sich laut Serienschöpfer Alexi Hawley nun ändern.

Wie Collider berichtet, bestätigt Hawley den Bösewicht für die nächste Staffel und zwischen den Zeilen lässt sich Hoffnung auf einen größeren Auftritt von Oscar herauslesen:

Ich liebe es, ihn immer zurückzubringen, aber er kann nicht ewig frei herumlaufen und nie geschnappt werden. Also, was ist das nächste Kapitel in Oscars Reise in Staffel 8, und führt sie hin? Ich weiß es noch nicht, aber wir werden ihn definitiv wiedersehen.

Auch wenn der Umfang noch nicht geklärt ist, lässt sich Hawleys Aussage sehr positiv interpretieren. Er selbst liebt die Figur und könnte sich für Staffel 8 etwas Besonderes einfallen lassen wollen. Hier erfahrt ihr alles Weitere über The Rookie Staffel 8.

Oscar trifft als einzige The Rookie-Bösewicht den richtigen Ton

Von den Serienmörder:innen Rosalind Dyer (Annie Wersching) und Liam Glasser (Seth Gabel) bis zur Kartell-Chefin La Fiera (Camille Guaty) sind die Bösewichte in The Rookie oftmals scheinbar anderen Serien entsprungen. Sie reißen einen aus der oftmals sehr authentisch gehaltenen Serie über Streifenpolizeiarbeit raus. Viel besser würde ihre finstere Art und ihre grausamen Verbrechen in harte Crime-Serien wie Criminal Minds passen.

Selbst die kokette Monica Stevens (Bridget Regan), die in Staffel 7 für einen Cliffhanger sorgte und bestimmt zurückkehren wird, ist zwar humorvoll, aber so überhöht und chique, dass sie besser in Billions oder The White Lotus untergekommen wäre. Der einzige, bei dem die Drehbuchautor:innen den richtigen Ton für die Serie treffen, ist Oscar Hutchinson.

The Rookie lebt nun schon seit sieben erfolgreichen Jahren von dem Spagat zwischen Comedy, Drama und Action – und Oscar erfüllt als einziger Bösewicht alle Aspekte. Er hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen, nimmt alles mit Humor und redet mit den Polizist:innen wie mit seinen besten Kumpels. Seine Rolle könnte auch aus einer Sitcom stammen. Allerdings würde er keine Sekunde zögern, unsere geliebten Hauptfiguren bei nächster Gelegenheit zu erschießen.

Oscar ist zugleich furchteinflößend, kann aber jede Szene mit einem Witz auflockern – er verbildlicht somit das Erfolgsrezept von The Rookie wie kein anderer. Man könnte ihn sogar mit Blick auf The Blacklist als Reddington (James Spader) des kleinen Mannes bezeichnen.

Matthew Glaves sollte ursprünglich nur in der 1. Staffel einen Gastauftritt als Oscar haben. Sein Charisma, das er für die Rolle mitbringt, hält ihn nun schon bis in Staffel 8 auf der Kurzwahltaste von Serienschöpfer Alexi Hawley. Hoffentlich darf er in der nächsten Season endlich zum Hauptgegenspieler werden, mit gebührend großer Rolle.

