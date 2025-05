Von The Last of Us bis Yellowstone: Die 7 schlimmsten Tode, die Serien für immer verändert haben

Von The Last of Us und The Rookie bis zu The Walking Dead und Yellowstone: Diese Serien verabschiedeten wichtige Charaktere mit dramatischen Folgen.

Vielen Serienfans sitzt der große Schock von The Last of Us Staffel 2 auch drei Wochen später noch immer in den Knochen. Obwohl das dramatische Ableben beliebter Charaktere für viele Serien fast schon zum guten Ton gehört, gab es in der Vergangenheit schon so manchen Charaktertod, der nicht nur das Publikum erschütterte, sondern auch die jeweilige Serie völlig verändert hat.

Im Podcast nehmen wir sieben schockierende Serientode genauer unter die Lupe, die weitreichende Konsequenzen für ihre jeweiligen Geschichten hatten. Während manche Serienerzählung durch den Schockeffekt besser wurde, gibt es auch Charakterabschiede, die von Fans (zu Recht) harsch kritisiert wurden.

The Walking Dead, Yellowstone und mehr: 7 Serien, die durch tragische Tode völlig verändert wurden

Der Tod geliebter Serienfiguren hat oft unterschiedlichste Gründe. Meistens entstehen niederschmetternde Abschiede aus kreativen Entscheidungen für die Geschichte. Während The Last of Us Staffel 2 eine thematisch völlig neue, spannende und herausfordernde Richtung einschlägt, hatte der Tod einer Hauptfigur im Fall der 8. Staffel von The Walking Dead wiederum verheerende Konsequenzen für den Fortgang der Comicadaption – und zog kurze Zeit später weitere Ausstiege nach sich.

Anhand der besprochene Serien diskutieren wir im Podcast noch weitere Gründe für das Ableben beliebter Serienfiguren, wie Streitigkeiten hinter den Kulissen (Yellowstone), die Ausstiegswünsche eines Stars (The Rookie) oder den leider sehr reale Tod eines Schauspielers (Glee).

Timecodes und vorgestellte Serien:

