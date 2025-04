The Rookie trifft mutige und traurige Entscheidung für Nolan und Bailey – und gehört dafür gelobt

John Nolan und Bailey Nune wollen in The Rookie ein Kind kriegen, was nicht von Anfang an klappt. In Staffel 7 trifft The Rookie eine kraftvolle Entscheidung. Sie verdient Lob.

Verlieben, heiraten, Kinderkriegen. So wird der vermeintlich perfekte Werdegang eines Paares in Hollywood-Produktionen meist beschrieben. Und auch bei The Rookie sind schon mehrere Paare diesen abgenutzten Werdegang entlang getrottet. Für Hauptfigur John Nolan (Nathan Fillion) und seine Ehefrau Bailey Nune (Jenna Dewan) weicht die Serie aber endlich vom ausgetrampelten Pfad ab.

The Rookie trifft in Staffel 7 eine kraftvolle Entscheidung für Bailey und John

Achtung, es folgen Spoiler für Staffel 7 von The Rookie, wie es mit Baileys und Johns Kinderwunsch weitergeht. Die besagte Folge kam vor wenigen Wochen raus und ihr könnt sie bereits in der deutschen Synchronfassung bei WOW * streamen – Staffel 7, Folge 13 namens Three Billboards.

Nachdem Bailey in Staffel 6 bereits erfahren hatte, dass sie auf biologischem Wege keine Kinder bekommen kann, will sie gemeinsam mit John ein Kind adoptieren. Auch wenn John bereits einen erwachsenen Sohn hat, will er mit der einige Jahre jüngeren Bailey diesen Aufwand erneut auf sich nehmen.

In Three Billboards erfahren John und Bailey allerdings, dass sie aufgrund ihrer extrem gefährlichen Jobs und beständiger Lebensgefahr kein Kind adoptieren dürfen. Vor allem Bailey trifft das hart, da sie im Gegensatz zu John in ihrem Leben noch nicht die Erfahrung machen durfte, ein Kind großzuziehen.

Genau an diesem Punkt geht The Rookie einen mutigen Schritt. Ohne Baileys Verlangen nach Mutterschaft kleinzureden oder abzukanzeln, lässt die Serie der Figur den Raum, einen anderen Weg zu finden. Es ist eine traurige und allzu realistische Erkenntnis, für Millionen von Menschen weltweit, dass der Kinderwunsch nicht in Erfüllung geht.

Dass The Rookie diese Herausforderung thematisiert und nicht die nächste vorgefertigte Familiengeschichte von Stange bringt, ist ein kraftvoller Schritt für die Erfolgsserie. In einem Interview mit Screen Rant hat Showrunner Alexi Hawley bereits bestätigt, dass es das Ende der Storyline sein wird und keine Wunderheilung oder zweite Chance auf Adoption um die Ecke kommen wird.

Auch interessant: Star lernte erst während The Rookie Autofahren und niemand wusste es

So geht Bailey damit um, dass sie nicht Mutter wird

Für Bailey ist es natürlich erstmal ein Schock, den sie verdauen muss. Allerdings ist die Figur auch als lebensfrohe Macherin bekannt, die ihren Job und ihren Mann liebt und vieles in ihrem Leben hat, wofür sie sich glücklich schätzt. Genau das ist es auch, was ihr über die große Enttäuschung hinweg hilft.

Gemeinsam mit John beschließt sie, für die Erfüllung durch ihren Job und ihre Ehe dankbar zu sein und sich auf die Menschenleben konzentrieren, die sie bei ihrer Arbeit tagtäglich rettet. So will sie versuchen, in ihrem Leben auch ohne Kinder Zufriedenheit und Verwirklichung zu erfahren.

Mehr zu The Rookie:

Wenn ihr euch von dem Thema betroffen fühlt, dann könnt ihr euch auf der Seite des Bundesministeriums über Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit eingehender informieren und auch jederzeit die Telefonseelsorge kontaktieren. Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110-111 oder 0800-1110-222 erhaltet ihr Hilfe von Berater:innen, die schon in vielen Fällen Auswege aus scheinbar aussichtslosen Situationen aufzeigen konnten.