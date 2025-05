The Rookie endet mit fiesem Cliffhanger: Serienmacher will Tim und Lucy aber nicht weiter quälen

The Rookie Staffel 7 endet auf einem Cliffhanger, der Fans unrund macht. Tim und Lucy sind endlich zusammen, haben aber direkt ein neues Problem. Jetzt gibt der Serienschöpfer Entwarnung.

The Rookie hält uns seit dem Ende der 4. Staffel hin: Kommen Lucy Chen (Melissa O'Neil) und Tim Bradford (Eric Winters) endlich zusammen und können eine glückliche Beziehung führen? Nach dem jüngst gelaufenen Staffel 7-Finale sagt Serienschöpfer und Showrunner Alexi Hawley: vielleicht. Aber zwischen den Zeilen lesen wir eine große Entwarnung heraus.



Das passiert am Ende von The Rookie Staffel 7 mit Lucy und Tim

Nachdem Lucy ihre Sergeant-Prüfung in Staffel 7, Folge 17 besteht, hat sie endlich denselben Dienstgrad wie Tim. Er ist nicht länger ihr Vorgesetzter, das heißt, sie können endlich offiziell nach diversen Techtelmechtel ein stinknormales Paar sein. Doch das wäre zu einfach: Lucy bekommt eine Stelle in der Nachtschicht.

Schon steht das nächste Problem ins Haus: Ein komplett konträrer Biorhythmus hindert sie an einem normalen Beziehungsleben und als Tim ein ernstes Gespräch beginnt, schläft Lucy ein. Er fragt sie, ob sie zusammenziehen wollen. Fortsetzung folgt – aber erst in rund acht Monaten, wenn Staffel 8 von The Rookie beginnt.

Der Serienschöpfer gibt Entwarnung: Er will Chenford nicht weiter quälen

Deadline führte zum Staffel 7-Finale ein ausgiebiges Interview mit The Rookie-Serienschöpfer Alexi Hawley (Castle). Den fiesen Cliffhanger am Ende hätte er bloß aus Spaß geschaffen:

Sie haben klar das Ruder herumgerissen in den letzten paar Episoden der Staffel. Wir alle wussten, dass sie wieder zusammenkommen. Da sie nachts arbeitet und er tagsüber hat sich das einfach ergeben – natürlich wissen alle, dass sie nicht Nein sagen wird.

Auf die Frage, ob die konträren Arbeitszeiten zu einem großen Problem werden, zeigt sich Hawley solidarisch mit Chenford (der Pärchenname von Lucy Chen + Tim Bradford). Es werde "vermutlich nicht" zum Problem. Aber sie hätten das Schreiben für Staffel 8 noch gar nicht angefangen. Eines ist jedoch klar:

Ich will keine Probleme schaffen, nur um Probleme zu schaffen. (...) Ich denke, wir bewegen uns an einen guten Ort in Staffel 8.

Hawley lässt bei dem Interview ebenfalls durchblitzen, dass Lucy in Staffel 8 vermutlich wieder in die Tagschicht zurückkehrt – weil es erzählerisch für die Serie einfach mehr Sinn ergibt. Fans dürfen sich also auf jede Menge Zeit mit Tim und Lucy freuen – und diesmal wohl tatsächlich als glückliches Pärchen.

