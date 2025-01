Timothée Chalamet überrascht bei Frage zum versautesten Dune-Produkt: "Ich habe meinen unterm Bett"

Ein bizarrer Kino-Trend wurde von einem fragwürdigen Dune-Produkt losgetreten, zu dem Timothée Chalamet jetzt befragt wurde. Seine nicht ganz ernst gemeinte Antwort amüsiert.

Seit dem letzten Jahr macht ein besorgniserregender Trend US-amerikanische Kinos unsicher. Mit Dune: Part Two nahm er seinen Anfang: der fragwürdige Popcorn-Eimer. Während man hierzulande höchstens eine bedruckte Tüte erhält, bekommt man in den Vereinigten Staaten für 20 bis 40 Dollar ein Plastiksammlerstück für den gepufften Reis-Snack.

Im Fall des Sci-Fi-Sequels Dune 2 war das ein sperriger Plastik-Wüstenwurm samt genopptem Schlund, der mit dem Arm gen Popcorn zu penetrieren ist – und eher an ein Mitbringsel aus dem Sexshop erinnert. Bon Appétit!

Timothée Chalamet ist bestens mit dem versauten Dune-Popcorn-Eimer vertraut

Eigentlich macht Dune-Star Timothée Chalamet in Interviews gerade Werbung für sein Bob Dylan-Biopic Like a Complete Unknown, das am 27. Februar 2025 in die deutschen Kinos kommt. Ein Kollege von triple_j ließ es sich aber nicht nehmen, den Dune- und Wonka-Star nach dem mittlerweile berüchtigten Popcorn-Eimer zu fragen. Ohne lange zu fackeln, rückte der Schauspieler verschmitzt mit einer Reaktion heraus, die mit 89-prozentiger Wahrscheinlichkeit als Scherz gemeint ist: "Ich habe meinen unterm Bett."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Weiter meint Chalamet zum Interviewer mit seinem ganz eigenen Exemplar des Eimers: "Das werden sie unscharf machen, wenn du das zeigst. Das Ding ist explizit". Es scheint dann aber doch niemanden gewurmt zu haben.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass man den Paul Atreides-Darsteller mit dem versauten Shai-Hulud-Gefäß konfrontiert. Schon im letzten Jahr, während der Promo-Tour zu Dune 2, hielt Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel dem Cast einen der Eimer unter die Nase. "Die Witze schreiben sich selbst", meinte Co-Star Zendaya ganz richtig, ehe Kimmel zu Chalamet sagte, so ein Ding würde sich gut für das eigene Apartment machen.

Vielleicht hat Timothée Chalamet also den Popcorn-Eimer von Jimmy Kimmel unter seinem Bett – und macht das Kino-Artefakt in ein paar Jahren zum Familienerbstück.

Kino-Trend Popcorn-Eimer: Alle wollen ein Stück vom viralen Kuchen

Leider hat die Aufregung über den Dune-Popcorn-Eimer Hollywood gezeigt, wie sehr sich ein außergewöhnlicher, plastikverschwendender Snack-Behälter zum viralen Marketing eignet. Mehrere Filme legten deshalb mit immer bizarreren, unhandlicheren und absichtlich unansehnlichen Monstrositäten nach, mit denen man sich im Kinosaal keine Sitznachbarsfreunde macht: Gladiator 2 hatte das ganze Kolosseum als Gefäß, Mufasa den gigantischen Königsfelsen, Nosferatu einen ausladenden Popcorn-Sarg und Deadpool & Wolverine ein faustgroßes Wolverine-Maul. (Sexwitz hier einfügen!)

Ryan Reynolds Video über den Wolverine-Popcorn-Eimer:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch wie immer gilt: Sobald die großen Konzerne nicht mehr versehentlich etwas Amüsantes abnicken, sondern Teil des Jokes wollen sein, um noch mehr Geld zu machen, ist die Sache eigentlich längst gegessen.