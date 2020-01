Titans Staffel 3: Wann und wie geht's weiter mit der DC-Serie auf Netflix?

Auf Netflix kämpfen die Titans in der 2. Staffel der DC-Serie gegen Deathstroke. Hier erfahrt ihr, wann und wie es mit Staffel 3 von Titans weitergeht.

Die Titans sind zurück! Seit dem 10. Januar 2020 sind die jungen DC-Helden rund um Ex-Robin Dick Grayson wieder auf Netflix zu sehen. In der 2. Staffel stellten sie sich gegen den gefährlichen Killer Deathstroke. Ihr habt die 13 neuen Folgen bereits durchgebingt? Keine Sorge, denn eine 3. Staffel von Titans ist schon in Arbeit.

Wann die 3. Staffel von Titans zu sehen ist und welchen Gefahren sich die Titans als nächstes stellen müssen, haben wir für euch hier zusammengefasst.

Titans: Wie geht's mit Robin und den Titans in Staffel 3 weiter?

Achtung, Spoiler für Staffel 2 von Titans: Nach der blutigen und brutalen 1. Staffel mussten die Titans in Staffel 2 gegen eine Reihe von fiesen Gegnern antreten: Doctor Light, Cadmus Labs und den Superschurken Deathstroke. Der Sieg forderte einen hohen Preis und Wonder Girl Donna Troy wurde tödlich verletzt.

Am Ende entschloss sich Raven dazu, mit den Amazonen zu ihrer Heimat zu gehen. Dort will sie ihre mysteriösen Kräfte erforschen und einen Weg finden, um Donna von den Toten zurückzuholen. Diese könnte die Ankunft von Troia in Staffel 3 bedeuten, eine noch mächtigere Version von Donna.

Im Finale der 2. Staffel konnte Dick endlich seine Robin-Persona komplett hinter sich lassen und die Identität des Nightwing annehmen. Als dieser führt er nun mit Stolz die verbliebenen Mitglieder der Titans an: Starfire, Hawk, Dove, Superboy und Ravager.

Diese werden sich in der 3. Staffel der außerirdischen Schurkin Blackfire stellen. Starfires Schwester vom Planeten Tamaran tauchte in der Abspannszene des Staffelfinales auf. In ihrer schleimigen Form infiltrierte sie den Körper einer ahnungslosen Mutter und wird in menschlicher Form nun Jagd auf ihre Schwester Koriand'r machen.

Titans: Wann startet Staffel 3 auf Netflix?

Ein Startdatum für die 3. Staffel von Titans ist aktuell noch nicht bekannt. Diese wird erneut zuerst in den USA bei DC Universe und HBO Max zu sehen sein. Voraussichtlicher Start ist im Herbst 2020. Erst nach Abschluss der wöchentlichen US-Ausstrahlung werden die neuen Folgen bei Netflix veröffentlicht.

Somit können wir mit einem Start der 3. Staffel im Januar 2021 bei Netflix rechnen. Auch das Titans-Spin-off Doom Patrol wird 2020 mit einer neuen Staffel fortgeführt. Diese wird in Deutschland allerdings bei Amazon Prime zu sehen sein.

Hat euch die 2. Staffel von Titans besser gefallen als die 1.?