Top-Western mit John Wayne erstmals limitiert auf Blu-ray: Die Story wurde über 10-mal verfilmt, aber das ist eine der besten Versionen

Dieser Film erzählt die für einen Western eher ungewöhnlich klingende Geschichte von Baby-Betreuung durch John Wayne und erscheint bald erstmals hochauflösend auf Blu-ray im limitierten Mediabook.

Es ist ein bekanntes Thema, das ähnlich bereits vielfach verfilmt wurde: Drei hartgesottene Männer kommen notgedrungen in die Situation, sich um ein schutzloses Baby kümmern zu müssen. Dabei ist der wegweisende Klassiker Spuren im Sand mit John Wayne selbst bereits ein Remake, aber wohl auch eine der besten Versionen dieser Geschichte.



Jetzt könnt ihr ihn euch erstmals in Deutschland in HD-Qualität auf Disc sichern, denn am 25. Januar erscheint ein limitiertes Mediabook mit zwei Blu-rays, das bei Amazon * oder bei MediaMarkt * bestellt werden kann. Mit an Bord sind sowohl die hierzulande geschnittene Kinofassung in ursprünglicher Synchronisation als auch die ungeschnittene Originalfassung mit Neuvertonung aus der 2007er-DVD-Version.

Spuren im Sand (limitiertes Mediabook)

Darum geht es in Spuren im Sand

Die drei Ganoven Robert (John Wayne), William (Harry Carey Jr.) und Pedro (Pedro Armendariz) haben gerade eine Bank ausgeraubt und sind nun auf der Flucht durch die Wüste. Dort treffen sie auf eine hochschwangere Frau in Not, die ihnen sterbend ihr Baby hinterlässt und das Versprechen abnimmt, sich um das Neugeborene zu kümmern.

Die neue Verantwortung stellt die drei Männer vor einige Herausforderungen und auch Reibereien untereinander, wodurch ihre Chance auf die Flucht vor dem Gesetz immer schlechter wird. Doch ihr Versprechen wollen sie nicht brechen und halten zu dem kleinen Jungen, den sie liebevoll Robert William Pedro getauft haben.



Drei Männer und ein Baby



Spuren im Sand, das im Original den Titel 3 Godfathers trägt, war nicht nur der erste Farbfilm von Regie-Legende John Ford, sondern wurde von ihm bereits 1919 als Stummfilm unter dem Namen Marked Men adaptiert. Erstmals verfilmt wurde der Stoff derweil 1916 als The Three Godfathers (via IMDb).

Seither gab es zahlreiche Neuinterpretationen, wobei wahrscheinlich der französische 80er-Jahre-Hit Drei Männer und ein Baby sowie dessen US-Remake Noch drei Männer, noch ein Baby mit Tom Selleck, Steve Guttenberg und Ted Danson heute zu den bekanntesten zählen. Eine der bemerkenswertesten Umsetzungen gibt es unterdessen in Anime-Form mit Tokyo Godfathers, wo drei Obdachlose am Weihnachtsabend ein Baby im Müll finden.

Während es viele sehenswerte Adaptionen der Geschichte gibt, greifen Fans von Western und Ikone John Wayne wohl am ehesten zu Spuren im Sand. Besonders, da es ihn jetzt erstmals in deutlich besserer Bildqualität im Heimkino zu sehen gibt und in schicker sowie limitierter Mediabook-Edition für die Sammlung.

