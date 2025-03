Total unterschätzt: Megan Fox' eigener Lieblingsfilm ist dieser FSK-18-Horror-Kult – aus besonderen Grund

Hollywood-Star Megan Fox liebt die Horrorkomödie Jennifer's Body bis heute – denn für sie hat der Film von Karyn Kusama eine besondere Bedeutung.

In Jennifer's Body - Jungs nach ihrem Geschmack gab Megan Fox die blutrünstige Titelheldin. Bis heute hat der Film einen unvergleichlichen Stellenwert für sie aus ganz persönlichen Gründen.

Jennifer's Body war für Megan Fox eine kathartische Erfahrung

Wie Movieweb im Dezember 2022 berichtete, feierte Megan Fox mit der Horrorkomödie von Karyn Kusama (The Invitation) einen Karriere-Neustart. Zuvor war sie durch eine Auseinandersetzung mit Transformers-Regisseur Michael Bay in Hollywood in Ungnade gefallen.

In dem Film geht es um die titelgebende Jennifer, die sich infolge eines fehlgeschlagenen Opfer-Rituals in eine blutdürstende Femme fatale verwandelt. Dabei werden von Drehbuchschreiber Diablo Cody und Regisseurin Kusama nicht nur gängige Horrorklischees, sondern auch die Darstellung von Frauen kritisch hinterfragt. Es gibt zahlreiche Auseinandersetzungen mit dem Film, die ihn zu einem postmodernen und feminstischen Kult-Hit erheben, so etwa bei Inverse und Spectrum Culture .

Trotz mangelnden Erfolgs an der Kinokasse fühlte sich Megan Fox dem Film verbunden:

Als ich die Opferszene drehte, gab es natürlich noch andere Dinge aus meiner Kindheit und Vergangenheit, aber für mich stand diese Szene für meine damalige Beziehung zu den Filmstudios, den Studiobetreibern und Regisseuren und zu Hollywood im Allgemeinen, denn ich hatte fast täglich das Gefühl, dass ich für ihren Gewinn geopfert wurde, ohne dass man sich um mein körperliches Wohlbefinden kümmerte.

Megan Fox sah sich als Jennifer

Die Schauspielerin identifizierte sich stark mit den Themen des Films:

Scheiß auf dein geistiges oder emotionales Wohlbefinden. Das ist nie eine Frage, wenn man eine Frau in Hollywood ist. Was auch immer sie mir antun oder zumuten wollten, sie taten es, solange es ihnen das einbrachte, was sie brauchten.

Für Megan Fox sei es eine sehr "intuitive, sehr kraftvolle, fast kathartische Erfahrung" gewesen. Sie hätte alles rausgelassen, was sie die letzten Jahre in sich behalten hatte.

Auch wenn der Film damals beim Publikum nicht so gut ankam wie bei Megan Fox selbst, half es der Schauspielerin, ihre Karriere wieder anzukurbeln. Und das bis heute – erst 2024 war sie in dem Science Fiction-Thriller Subservience zu sehen.