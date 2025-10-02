Totgeglaubtes Serien-Universum lebt: Neue Riverdale-Serie verspricht Fantasy-Horror mit Zombies

Zwei Jahre nach dem Ende von Riverdale kündigt sich eine neue Serie aus dem Archie Comics-Universum an. Dieses Mal erwartet uns ein apokalyptisches Fantasy-Horror-Spektakel.

Von 2017 bis 2023 lief Riverdale mit großem Erfolg. In den USA wurde die Mischung aus Teenie-Highschool-Mystery-Serie bei dem Network The CW ausgestrahlt. In Deutschland und vielen weiteren internationalen Märkten wurde Riverdale dank Netflix zum Riesenhit. Nach sieben Staffeln mit insgesamt 137 Folgen war jedoch Schluss.

Wie Deadline erfahren hat, steht das Franchise offenbar nach wie vor hoch im Kurs in Hollywood. Nicht zuletzt sind die zugrundeliegenden Archie Comics gerade in den USA ein großes Ding. Unter dem Dach von Disney+ entsteht nun eine neue Serie, die sich in einigen Punkten radikal von der vorherigen Variante unterscheiden dürfte.

Fleischfressende Zombies schlürfen Riverdale: Afterlife with Archie-Serie für Disney+ in Arbeit

Afterlife with Archie ist der Titel der neuen Riverdale-Serie, die auf den gleichnamigen Comic aus dem Jahr 2003 zurückgeht und eine Script-to-Series-Order erhalten hat. Was bedeutet das? Ganz einfach: Ein Autor oder eine Autorin reicht ein Drehbuch bei einem Studio, Sender oder Streamer ein. Wenn das Skript überzeugt, wird nicht erst ein einzelner Pilot gedreht, sondern direkt eine komplette Staffel.

Als kreativer Kopf des Projekts fungiert Roberto Aguirre-Sacasa, der bereits Riverdale an bei The CW den Start gebracht und zudem gemeinsam mit Francesco Francavilla die Vorlage geschaffen hat. Und jetzt kommen wir zum spannendsten Punkt: Afterlife with Archie ist nicht einfach nur eine weitere Teenie-Serie, sondern ein abgefahrener Genre-Mix, der sogar schlurfende Zombies zum Teil der Geschichte macht.

Offiziell heißt es in der Beschreibung der Serie:

[Afterlife with Archie] interpretiert die beliebte Stadt Riverdale als apokalyptische, albtraumhafte Höllenlandschaft neu, die von fleischfressenden Zombies überrannt wird.

Von wem Archie in der neuen Serie gespielt wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. In der Riverdale-Version bei The CW/Netflix übernahm K.J. Apa den Part. Es ist davon auszugehen, dass die Rolle für Afterlife with Archie neu besetzt wird.

Wann startet Afterlife with Archie bei Disney+?

Disney+ hat zu diesem Zeitpunkt noch kein konkretes Veröffentlichungsdatum genannt. Sollte Afterlife with Archie demnächst in Produktion gehen, könnten wir uns vorstellen, dass das einstündige Format Ende 2026 oder Anfang 2027 ihre Premiere feiert. Bis dahin könnt ihr alle Staffeln von Riverdale bei Netflix streamen, genauso wie die verwandte Serie Chilling Adventures of Sabrina, die dort von 2018 bis 2020 lief.