"Das ist perfekt": Riverdale-Star reagiert auf unerwartete Absetzung der Netflix-Serie

Das Riverdale-Ende nach Staffel 7 ist beschlossene Sache. Ein Star der bei uns auf Netflix laufenden Serie freut sich über die Absetzung. Und ist dennoch traurig.

Riverdale soll nach Staffel 7 enden. Das gab der Sender The CW kürzlich bekannt. Der Absetzung der hierzulande auf Netflix ausgestrahlten Serie blickt der Cast mit gemischten Gefühlen entgegen. Das verdeutlichte Star K.J. Apa nun im Interview.

Riverdale-Ende nach Staffel 7: KJ Apa heißt das traurige Ende willkommen

Der Archie-Darsteller sagte Entertainment Tonight :

Ich bin traurig. Es wird schwer, zu Archie, zu Riverdale, zu den Sets und unserer Crew tschüss zu sagen. [...] Ich denke, [das Ende] ist perfekt. Alle guten Dinge müssen einmal enden. Ich fühle mich gut damit.

Während die Mystery-Serie gerade auf Netflix noch immer viele Fans hat, rechneten einige bereits seit längerem mit der Absetzung. Der Riverdale-Cast bettelte teilweise förmlich um ein Ende. KJ Apas Wohlgefühl ist also nicht ganz überraschend.

Wann kommt Riverdale Staffel 7 zu Netflix?

Momentan läuft auf Netflix wöchentlich eine neue Staffel 6-Folge von Riverdale an. Einen deutschen Starttermin für Staffel 7 gibt es noch nicht. In den USA wird sie in der ersten Jahreshälfte 2023 erwartet.

Was denkt ihr über das Riverdale-Ende?