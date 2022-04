Tränenreicher Bond-Abschied: Alle 007-Filme mit Daniel Craig erstmals in einer Box

Mit Keine Zeit zu sterben hat Daniel Craig seinen Abschied von James Bond genommen. Diese Woche erscheinen alle seine 007-Filme erstmals in einer Edition.

Nach fünf Filmen nahm Daniel Craig in James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben seinen Abschied vom Geheimdienst ihrer Majestät. Der tränenreiche Abgang markierte nicht nur Craigs letzten Auftritt als Doppel-Agent, sondern zog auch einen mitreißenden Schlussstrich unter die Story seines Bonds, die in Casino Royale 2006 begann.

Am Donnerstag erscheinen alle fünf James Bond-Filme mit Daniel Craig erstmals in einer Edition auf DVD, Blu-ray und in 4K-Qualität.

Alle Bond-Filme mit Daniel Craig: Das ist über die 5-Movie-Collection bekannt

Die Daniel Craig 5-Movie-Collection erscheint am 7. April 2022 in Deutschland. Die Edition enthält mit Casino Royale, Ein Quantum Trost, Skyfall, Spectre und Keine Zeit zu sterben alle Bond-Filme von Craig.

5-Movie-Collection mit allen Bond-Filmen von Daniel Craig auf Blu-ray:

Für die Blu-ray-Edition der 5-Movie-Collection bezahlt ihr bei beiden verlinkten Anbietern derzeit 52,99 Euro.



5-Movie-Collection mit allen Bond-Filmen von Daniel Craig in 4K UHD:

Die 4K-Edition der 5 Movie Collection bietet alle fünf Filme in Ultra HD-Qualität sowie zusätzlich in der regulären Blu-ray, das heißt sie besteht aus 10 Discs. Für 82,99 Euro gehört sie euch.

Warum lohnt sich die James Bond-Box mit den Filmen von Daniel Craig?

© Universal © Universal

Ihr bekommt insgesamt über 700 Minuten James Bond-Unterhaltung mit Daniel Craig sowie zahlreiche Extras, die denen der Einzelveröffentlichungen entsprechen. Die deutsche Tonspur der ersten vier James Bond-Filme ist in DTS 5.1 vorhanden, während Keine Zeit zu sterben in Dolby Atmos und Dolby TrueHD 7.1 das Heimkino zum Beben bringt.

Von den technischen Fakten abgesehen, bekommt ihr in der Box die 5 Bond-Filme, die storytechnisch am meisten zusammen hängen. Anders als bei den Abenteuern seiner Vorgänger gehen die Geschichten von Daniel Craigs Bond-Filmen teils ineinander über und das gipfelt im berührenden Finale seines letzten Auftritts.

Freut euch auf extrem unterhaltsame Blockbuster-Action mit einem hervorragenden Hauptdarsteller, grandiosen Bösewichten wie Mads Mikkelsens Le Chiffre und Javier Bardems Silva und einen fantastischen Cast um Eva Green, Judi Dench, Ralph Fiennes und Ben Whishaw. Diese Box lohnt sich – nicht nur für Bond-Fans.