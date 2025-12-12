Trailer zu neuer Netflix-Serie, die nach eurer nächsten Thriller-Obsession aussieht: Sie startet schon sehr bald

Netflix hat einen ersten Trailer zu einer neuen Thriller-Serie mit Tessa Thompson und Jon Bernthal veröffentlicht. Fans des Genres müssen sich nicht mehr lange auf die erste Staffel gedulden.

Pünktlich zur dunklen Jahreszeit bringt Netflix eine neue Thriller-Serie an den Start, welche nun einen ersten Trailer spendiert bekommen hat. Doch hierbei handelt es sich um keine für Netflix in letzter Zeit immer attraktiver werdende True-Crime-Adaption, sondern um einen ganz klassischen Thriller. Die Rede ist von His & Hers und Thriller-Fans können sich freuen, da die Serie schon sehr bald erscheint.

Schaut hier den Trailer zu Netflix' His & Hers:

His & Hers S01 - Trailer (English) HD

Erster Trailer zur Thriller-Serie His & Hers

His & Hers erzählt die Geschichte eines Mordes in einer Kleinstadt. Der für den Fall beauftragte Kriminalpolizist Jack Harper (Jon Bernthal) sieht sich bei den Ermittlungen oft mit der hartnäckigen Journalistin Anna (Tessa Thompson) konfrontiert, welche gleichzeitig seine Ehefrau ist. Die beiden geraten durch den Fall so heftig aneinander, dass das Vertrauen zum Gegenüber heftigst erschüttert wird.

Die Serie wurde als Miniserie angesetzt und basiert auf dem gleichnamigen Roman aus dem Jahre 2020 von Alice Feeney. Wie der Titel schon verrät, wird die Serie viel mit den unterschiedlichen Perspektiven beider Geschlechter auf eine Gewalttat spielen. Showrunnerin ist die ausführende Produzentin der gefeierten Serie Fellow Travelers, Dee Johnson. Eine weitere geplante Thriller-Serie für Netflix wurde nun mit einem absoluten Bridgerton-Star besetzt.

Wann startet His & Hers bei Netflix?

Der erste Trailer von His & Hers verspricht eine spannende Serie mit einem kniffligen Fall, bei dem man sich nie sicher fühlen kann, und einer hochkarätigen Darsteller:innenriege. Mit einer Veröffentlichung aller sechs Episoden der Serie am 8. Januar 2026 ist die Wartezeit auch gar nicht mehr so lang.

Podcast: Die 10 besten Streaming-Filme 2025 bei Netflix, Amazon und Co.

Wir blicken im Podcast Streamgestöber auf das Streaming-Jahr 2025 zurück und ranken die besten Streaming-Filme bei Netflix und Co., die dieses Jahr niemand verpassen sollte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welche bei von den Streaming-Diensten Netflix, Amazon, Apple TV und Co. produzierten Filme haben sich im letzten Jahr besonders hervorgetan? Von Fantasy-Hits über Krimi-Fortsetzungen bis zu nervenzerreißender Thriller-Spannung ist alles dabei.