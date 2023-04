Traurige Herr der Ringe-Statistik beweist: Netflix hätte Amazons Fantasy-Serie wohl längst abgesetzt

Die Herr der Ringe-Serie von Amazon lockte ein Millionen-Publikum an. Aber fesselte Staffel 1 die Zuschauenden auch? Neue Zahlen zahlen zeigen: eher nicht. Netflix hätte womöglich kurzen Prozess gemacht.

Ist die Herr der Ringe-Serie schon nach Staffel 1 ein Klotz am Bein von Amazon? Neue Daten legen diesen Schluss nahe. Das teure 460 Millionen-Dollar-Projekt startete im vergangenen Herbst auf der Streaming-Plattform des Unternehmens. Aufmerksamkeit war der Serie garantiert. Die ganz große Fan-Begeisterung, die Amazon sich erhoffte, blieb aber aus. Neue Daten-Einblicke drücken die Ernüchterung in blanken, gnadenlosen Zahlen ab. Bei Netflix würden Alarmglocken schrillen.

Was genau zeigt die neue Herr der Ringe-Statistik?

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht erzählt eine Vorgeschichte der bekannten Herr der Ringe-Saga. Die Handlung ist im Zweiten Zeitalter angesiedelt, also vor den Ereignissen der Herr der Ringe- und Hobbit-Filme. Die Serie schlägt ein Kapitel aus der Geschichte von Mittelerde auf, das bisher noch nie erzählt wurde. Dabei lernen wir neue Figuren und neue Orte kennen. (Der Herr der Ringe bei Amazon streamen *)

Bisher bekannt über die Zuschauerzahlen von Der Herr der Ringe war nach Amazon-Angaben :

Keine Serie auf der Plattform wurde häufiger angeschaut als Die Ringe der Macht

Mehr als hundert 100 Millionen Zugriffe weltweit habe es gegeben

habe es gegeben Insgesamt seien 24 Milliarden Stunden von der Serie gestreamt worden

Die neuen Zahlen vom Hollywood Reporter geben einen tieferen Einblick in die Statistik und beschäftigen sich mit der Qualität der Zuschauerzahlen:

Der Herr der Ringe erreichte demnach eine sogenannte Completion Rate zwischen 37 und 45 Prozent

zwischen 37 und 45 Prozent Das bedeutet: Im Schnitt schaute nicht mal die Hälfte aller Menschen, die Herr der Ringe anfingen, die Serie auch zu Ende

Ein solides, wenn auch nicht euphorisch stimmendes Ergebnis wäre eine Completion Rate von 50 Prozent

Warum die Herr der Ringe-Serie bei Netflix (eigentlich) keine Chance gehabt hätte

Die Zahlen wirken noch alarmierender, wenn wir sie mit dem aktuellen Geschehen in der Serienlandschaft in Verbindung bringen. Dieses Geschehen wird vor allem von Netflix geprägt, dem seit geraumer Zeit größten Produzenten von Serien weltweit. Netflix setzt etliche Serien bereits nach einer oder zwei Staffeln ab. Das passiert, wenn die Projekte bestimmte Kennzahlen nicht erreichen, also schlechte oder nicht zufriedenstellende Ergebnisse einfahren.

Die Kennzahlen, nach denen Netflix Serien verlängert oder absetzt, sind angeblich:

Produktionskosten

Streams pro Serie

Neuanmeldungen

Und: Completion Rate

Bei Netflix muss eine Serie angeblich von mehr als der Hälfte der Leute zu Ende geschaut werden, um verlängert zu werden. Der Gedanke dahinter: Eine Serie kann noch so großes Interesse hervorrufen (wie Herr der Ringe) und Millionen Menschen anziehen, vielleicht sogar in Rekordhöhe. Schauen diese Menschen (oder ein großer Teil davon) die erste Staffel aber nicht zu Ende, werden sie auch nicht bei der 2. Staffel einschalten. Warum diese also überhaupt produzieren?

Die deutsche Mystery-Serie 1899 beispielsweise wurde von vielen Menschen geschaut, hatte aber eine Abbruchrate von 63 Prozent. Es gab von Netflix keine 2. Staffel. Dieses Vorgehen wird häufig kritisiert, weil Serien durchaus auch Monate nach ihrem Start noch wachsen und Zuschauende anlocken können. Es spart aber kurzfristig zweifellos Kosten.

Nach dieser Auswahl-Methode hätte Netflix Der Herr der Ringe wohl nach Staffel 1 abgesetzt. Das ist natürlich nur eine Modell-Simulation. Wie Netflix in der Realität mit einem Projekt dieser Größe umgegangen wäre, wissen wir nicht. Bei einer Investition in der Höhe des Herr der Ringe-Projekts wäre es wirtschaftlich fahrlässig, dieses nach Staffel 1 abzubrechen. Allein die Rechte kosteten Amazon 250 Millionen US-Dollar.

Recht sicher ist aber, dass Herr der Ringe unter den Erwartungen läuft. Und es Staffel 1 offenbar schwerfiel, seine Spannung über 8 Folgen zu halten. Daran wird die Serie in Staffel 2 arbeiten müssen. (Die Ringe der Macht Staffel 2: Alles Wichtige zu Amazons Herr der Ringe-Serie im Überblick)

Wann kommt Herr der Ringe Staffel 2?

Derzeit wird die Besetzung der 2. Staffel Der Herr der Ringe erweitert, neue Darstellerinnen und Darsteller gesucht. Die Dreharbeiten laufen bereits. Mit einem Start bei Amazon wird im Herbst 2024 gerechnet. Staffel 2 wird wieder 8 Episoden lang sein.

