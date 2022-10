Trotz Dwayne Johnson: Erste Black-Adam Reaktionen vertreiben die schlimmsten Befürchtungen, klingen aber nicht nach einem DC-Meisterwerk

Mit Black Adam liefert Dwayne Johnson seinen Einstand im DC-Universum ab. Doch ist der neue Superhelden-Blockbuster gelungen? Wir haben die ersten Stimmen zusammengetragen.

Nachdem Black Adam vor ein paar Tagen in Mexiko-Stadt seine Weltpremiere feierte, fand gestern die New York-Premiere statt. Offenbar war den Anwesenden erlaubt, direkt nach der Vorstellung ihren Ersteindruck des DC-Blockbusters zu teilen. Wir haben einige der Reaktionen herausgefischt, um euch ein Stimmungsbild zu verschaffen.

Keine Angst: Große Spoiler zu Black Adam wird es hier nicht geben. Erste Reaktionen gehen in der Regel nicht auf bestimmte Handlungsdetails ein. Wenn ihr mehr über die neuesten DC-Gerüchte lesen wollt, findet ihr hier einen Artikel, bei dem es um die angebliche Post-Credit-Szene von Black Adam geht.

Dwayne Johnsons bei DC: Erste Reaktionen zu Black Adam

Lasst uns das Offensichtlichste direkt aus dem Weg schaffen: Johnson liefert ab. Seit Jahren macht er sich für den Film stark. "Er wurde geboren, um diese Rolle zu spielen", verkündet Ash Crossan von Entertainment Tonight.

Auch Brandon Davis von Comic Book ist sichtlich begeistert von Johnsons erster großen DC-Rolle. Er hofft jetzt schon, dass Black Adam in Zukunft gegen andere Figuren aus dem zugrundeliegenden Comicuniversum antritt.

Wie fügt sich Black Adam ins DC-Universum ein? Laut Filmkritiker Scott Menzel haben wir es mit einem Superheldenfilm aus der Snyder-Schule zu tun, der mit spektakulärer Action und eindrucksvollen Set-Pieces daherkommt.

Courtney Howard, die u.a. für Variety und A.V. Club schreibt, fügt hinzu, dass Regisseur Jaume Collet-Serra spannende Elemente einführt, auf denen ein noch deutlich größeres Universum aufgebaut werden kann.

Eines dieser neuen Elemente ist die JSA, die Justice Society of America. Dorian Parks von Geeks of Color hebt die Actionszenen mit der neuen DC-Gruppe in seinem Black Adam-Tweet besonders lobend hervor.

Johnson spricht oft davon, dass Black Adam keine Gnade kennt. Allzu düster ist der Film allerdings nicht geworden. Filmkritikerin Vanessa Armstrong verrät, dass es in dem DC-Blockbuster mehr Humor gibt, als man erwartet.

Aber ist Black Adam jetzt die versprochene Rettung des DC-Universums? Germain Lussier von Gizmodo und io9 beantwortet die Frage sehr deutlich: nein. Um eine würdige DC-Ergänzung handelt es sich in seinen Augen trotzdem.

Black Adam startet am 20. Oktober 2022 in den deutschen Kinos.

