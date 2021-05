Trotz massiver Kritik: Netflix legt beim populärsten Film des letzten Jahres nach - und das noch mehr als befürchtet

Bei der Fortsetzung 365 Days 2 bleibt es nicht. Der Streaming-Dienst Netflix hat nun auch Teil 3 bestellt. Allerdings wird es aus Furcht vor Kontroversen Änderungen geben.

Der polnische Erotikfilm 365 Days mauserte sich zum größten Netflix-Hit 2020, obwohl sich in den Weiten des Internets kaum Lob für ihn finden lässt. Eine Fortsetzung war nur eine Frage der Zeit. Laut eines neuen Reports bleibt es aber nicht bei 365 Days 2. Wie jetzt bekannt wurde, ist Teil 3 ebenfalls in Arbeit. Anders ausgedrückt: Es kommt wesentlich mehr 365 Days auf uns zu, als befürchtet.

Bei der Adaption der Vorlage wird Netflix jedoch auf die massive Kritik reagieren, die es zum Start des ersten Teils der Erotik-Reihe hagelte.

Netflix bestellt 365 Days 2 und 3 und lässt sie im Eiltempo drehen

Bevor 365 Days 2 überhaupt gestartet ist, hat Netflix bereits Teil 3 bestellt. Das geht aus einem exklusiven Bericht von Deadline hervor. Dabei gibt es bereits infos zu Cast und Crew der Fortsetzungen:

Michele Morrone und Anna Maria Sieklucka werden als Massimo und Laura zurückkehren.



Neu dabei ist Simone Susinna, der eine Figur namens Nacho spielt.

Für die Regie sind erneut Barbara Bialowas und Tomasz Mandes verantwortlich.

Blanka Lipinska, Autorin der Romantrilogie, ist wieder dabei, um mit Mojca Tirs und Tomasz Mandes die Drehbücher zu verfassen.



Netflix-Einfluss wird sich in Teil 2 und 3 des Erotik-Reihe zeigen

Im Gegensatz zum ersten Film handelt es sich bei den beiden Fortsetzungen um echte Netflix-Produktionen. Der größere Einfluss des Streaming-Dienstes wird deswegen auch Auswirkungen auf die Produktion haben.

Demnach werden 365 Days 2 und 3 noch ab diesem Monat gleichzeitig gedreht, um die baldige Fortsetzung der Geschichte zu garantieren.



Netflix reagiert bei 365 Days 2 und 3 auf Kritik

Außerdem ist von einem "vorsichtigerem Umgang" mit den "kontroversen Motiven" des ersten Films die Rede. 365 Days wurde vielerorts wegen seiner Verharmlosung einer missbräuchlichen Beziehung kritisiert. Der Film handelt von einer Touristin, die beim Urlaub in Sizilien von einem Mafioso entführt wird. Für 365 Tage will er sie einsperren, damit sie sich in ihn verliebt. Und sein Plan geht auf.

Petitionen und offene Briefe forderten wahlweise eine Trigger-Warnung oder gar die Entfernung aus dem Katalog des Streaming-Dienstes. Nun werden gleich zwei Fortsetzungen des ziemlich miserablen Netflix-Films gedreht. Ob die geplanten Änderungen an der Story der Roman-Trilogie von Blanka Lipinska die Kritik beschwichtigen?

Was über die Story von 365 Days 2 und 3 bekannt ist

Die Synopsis der kommenden Filme liest sich wie folgt: Massimo und Laura finden nach den dramatischen Geschehnissen am Ende von Teil 1 wieder zusammen. Doch ihr Wiedersehen wird von Massimos Mafia-Verbindungen und einem mysteriösen Mann verkompliziert, der um jeden Preis Lauras Herz erobern will.

Wer das sein könnte, erfahrt ihr im folgenden Artikel ausgehend von den Büchern:

Lukasz Kluskiewicz, der für die Content-Planung von Netflix in Mittel- und Osteuropa verantwortlich ist, beschreibt die Geschichte so: "[Lauras und Massimos] gemeinsame Reise steckt voller Überraschungen und Wendungen, während unsere Figuren weiter wachsen und mehr über einander erfahren."



Wann kommen 365 Days 2 und 3 zu Netflix?

365 Days 2 und 3 sollen 2022 bei Netflix starten. Dann erfahren Fans endlich, wie Laura aus dem Tunnel und den Händen von Massimos Mafia-Konkurrenz entkommen wird - und wie stark der Einfluss von Netflix auf die kontroverse Reihe wirklich ist.

Für alle 365 Days-Skeptiker:innen bleibt immer noch der letzte Ausweg: bloß nicht auf den Play-Button drücken.

Werdet ihr euch 365 Days 2 und 3 anschauen?