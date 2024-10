TV-Tipp fürs Wochenende: Eko Fresh performt bei Sing meinen Schlager Hits von Marianne Rosenberg

Bei Sing meinen Schlager treten Musiker aus schlagerfremden Genres auf und singen Lieder bekannter Schlagersänger. Diesmal ist auch ein Rapper dabei.

Als Ableger von Sing meinen Song startete am Sonntag Sing meinen Schlager. Unter anderem sangen Sarah Engels, Eko Fresh und Bülent Ceylan Lieder von Matthias Reim. In der Ausgabe am kommenden Sonntag, 27. Oktober, steht die Diskographie von Marianne Rosenberg im Mittelpunkt.



Sing meinen Schlager: Eko Fresh, Conchita Wurst & Lucy Diakovska sind mit dabei

Für die kommende Ausgabe von Sing meinen Schlager sind auch Musiker:innen der letzten Folge wieder mit dabei. Von der letzten Folge, in der noch Lieder von Matthias Reim interpretiert wurden, sind nochmal Sarah Engels, Eko Fresh und Semino Rossi am Start. Neu dabei sind Conchita Wurst, Lucy Diakovska, Ramon Roselly und Max Mutzke. Dementsprechend ahnungslos ging Matthias Reim in die letzte Folge: “Ich weiß gar nicht, was die machen”, verriet er vorab gegenüber VOX.

Interessant an diesem Format ist die Diskrepanz zwischen den Interpreten und dem Schlagersänger, der im Mittelpunkt steht. So rappte Eko Fresh am vergangenen Sonntag im Duett mit seiner Frau Sarah Bora einen Song von Matthias Reim:





Im Mittelpunkt der neuen Folge stehen diesmal Lieder von Marianne Rosenberg. Sie gilt als Schlagerikone der 70er Jahre und ist bekannt für Hits wie “Er gehört zu mir” oder “Mr. Paul McCartney”.

Sing mein Schlager zündet jedoch nur beim alten Publikum

Die neue Version von Sing meinen Song konnte am letzten Wochenende fast 1,2 Millionen Zuschauer:innen erreichen. Der Marktanteil lag damit bei 5,3 Prozent, was für eine neue Marke ein ordentliches Ergebnis ist.



Sing meinen Schlager spricht jedoch vor allem ältere Menschen an. Je jünger das Publikum, desto geringer der Marktanteil, wie DWDL berichtet . Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei maximal 4,9 Prozent.



Wo Sing mein Schlager zu sehen ist

Sing meinen Schlager läuft am Sonntag, 27. Oktober, um 20.15 Uhr auf VOX. Die neue Folge kann auch vorab auf RTL+ zusammen mit der ersten Folge gestreamt werden.