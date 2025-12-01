Überbrutale Sci-Fi-Action heute im TV: Härter als Deadpool, fast so witzig & viel spannender

Unser heutiger TV-Tipp ist eine brutale Science-Fiction-Actionkomödie mit einem Marvel-Star, die stark an Deadpool erinnert. Lest, warum der Film sich lohnt.

Er ist perfekte Unterhaltung: Boss Level bietet auf den Spuren von Deadpool und Edge of Tomorrow ein witziges und brutales Actionfest. Hauptdarsteller Frank Grillo kennt ihr aus den MCU-Filmen, hier kann er so richtig freidrehen. Am Dienstag, den 2. Dezember 2025 strahlt Nitro Boss Level um 22:45 Uhr aus. Alternativ steht der Streifen mit verschiedenen Streaming-Optionen zur Auswahl. Wir erklären, warum der Film sich lohnt.

TV-Tipp Boss Level bereitet eine alte Idee neu und unterhaltsam auf

In Boss Level findet sich ein ehemaliges Mitglied eines Sondereinsatz-Kommandos immer in der selben Situation: Jeden Tag stirbt Roy (Grillo), nur um die Tortur erneut durchzustehen. Um den ewigen Kreis zu durchbrechen, muss er herausfinden, wer oder was dafür verantwortlich ist.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu Boss Level:

Boss Level - Trailer (Deutsch) HD

Die Ausgangslage erinnert natürlich an den Komödienklassiker Und täglich grüßt das Murmeltier mit Bill Murray. In den letzten Jahren wurde die Zeitschleifen-Idee immer häufiger genutzt: Für Horrorfilme (Happy Death Day) und Science-Fiction (Edge of Tomorrow) zum Beispiel.

Die harte Action in Boss Level erinnert an Deadpool

Der Gleichmut, mit dem sich Frank Grillo durch die Welt ballert, erinnert an Deadpool, den härtesten Marvel-Film. Die Hauptfiguren verbindet die Konsequenzlosigkeit in ihrer brutalen Handlung. Deadpool heilt sich in Sekundenschnelle selbst. Grillos Figur Roy wacht nach jedem Tod neu auf, sein Leben wird zurückgesetzt. Selbst verheerendste Verletzungen sind beiden entsprechend egal.

Auch den Humor hat sich Boss Level bei der Marvel-Komödie abgeguckt

Daraus entsteht ein sehr ähnlicher, düsterer Humor. Roy und Deadpool/Wade Wilson stecken die unzähligen brutalen Tode, Amputation, Schüsse in den Schritt und so weiter gleichermaßen lakonisch weg. Wobei Boss Level Deadpool eine Handlung mit echter Tragweite voraus hat. Daraus entwickelt sich, wenn auch langsam, große Spannung.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Mai 2021 auf Moviepilot erschienen.