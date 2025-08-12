Unbedingt nach My Oxford Year streamen: Der perfekte Serien-Ersatz bei Netflix mit 14 Folgen

Wer nach My Oxford Year mit Sofia Carson und Corey Mylchreest Nachschub sucht, wird mit dieser emotionalen Netflix-Serie mit 14 Folgen bestens bedient.

Das Liebesdrama My Oxford Year begeistert aktuell Millionen von Menschen auf Netflix und hält sich seit Tagen auf den vorderen Plätzen der Film-Charts des Streamers. Wer nach einer ähnlichen Geschichte wie von Anna (Sofia Carson) und Jamie (Corey Mylchreest) in Film- oder Serienform sucht, wird bei einem bestimmten Netflix-Titel fündig. Denn Zwei an einem Tag bietet eine ebenso berührende wie tragische Liebesgeschichte, die zum Mitlachen und -weinen einlädt.

Nach My Oxford Year bei Netflix: Zwei an einem Tag ist eine Liebesgeschichte voller Schönheit und Tragik

Zwei an einem Tag dreht sich um die beiden Studierenden Emma (Ambika Mod) und Dexter (Leo Woodall), die am 15. Juli 1988 auf einer Uniparty im schottischen Edinburgh zufällig aufeinandertreffen. Der 15. Juli wird für die beiden fortan zu einem besonderen Tag, denn über den Verlauf ihres Lebens werden sich ihre Wege an diesem Datum immer wieder auf wundersame Weise kreuzen und sie mal als Freunde, Geliebte oder Fremde zusammenführen.

Schaut hier den Trailer zu Zwei an einem Tag:

Zwei an einem Tag - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die Netflix-Serie hat den gleichnamigen Roman von David Nicholls * adaptiert, der bereits 2011 von Lone Scherfig mit Anne Hathaway und Jim Sturgess in den Hauptrollen verfilmt wurde. In der Serie werden Emma und Dex von Ambika Mod (The Stolen Girl) und Leo Woodall (The White Lotus) verkörpert, die ebenso durch die malerische und geschichtsträchtige Architektur Edinburghs streifen, wie Anna und Jamie durch Oxford in My Oxford Year.

Ebenso wie der Streaming-Hit spielt Zwei an einem Tag so vor einer träumerischen britischen Kulisse samt Universitätskontext und wirft die Protagonist:innen in eine Liebesgeschichte, in der auch Zeitlichkeit eine besondere Rolle spielt. Auch wenn Emma und Dexter viele Jahre mehr miteinander verbringen dürfen als Anna und Jamie in My Oxford Year, wirkt ihre gemeinsame Zeit doch ebenso kurz und kostbar – und ist von einer ähnlichen Tragik durchzogen, die an dieser Stelle jedoch natürlich nicht verraten werden soll.

Auf eines dürft ihr euch jedoch einstellen: Zwei an einem Tag wird euch mit den beiden Held:innen mitfühlen lassen, euch zum Lachen und Weinen bringen und am Ende mit den höchsten Höhen und tiefsten Tiefen des Lebens konfrontieren. Wenn ihr für diese emotionale Achterbahnfahrt bereit seid, schaut unbedingt in die Serie rein.

Wo streamt Zwei an einem Tag?

Zwei an einem Tag streamt in Serienform mit ganzen 14 Episoden bei Netflix. Wenn ihr euch stattdessen lieber die Filmadaption anschauen wollt, müsst ihr dagegen außerhalb eines Abos in die Taschen greifen. Der Film ist aktuell bei keinem Anbieter in der Flat vorhanden. Dafür könnt ihr ihn bei den üblichen VoD-Anbietern wie Amazon Prime Video oder Apple TV kaufen oder leihen.

