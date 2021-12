Unerreichtes Epos: Den größten Kriegsfilm überhaupt gibt's erstmals auf Blu-ray in Deutschland

12.000 Statisten und 23 Tonnen Schießpulver verschlang der Dreh des größten Kriegsfilms überhaupt. Nun ist er in Deutschland endlich auf Blu-ray erschienen.

Es ist ein zerstörerisches Getümmel, das man mit eigenen Augen gesehen haben muss. Allein für den Dreh der Schlacht um Borodino in Sergei Bondartschuks Krieg und Frieden versammelten sich mehr als 10.000 Statisten und 1.500 Berittene. Die Kamera fliegt vorbei an klirrenden Bajonetten und Explosionen, während Napoleon auf das grausame Spektakel herabblickt.

Und das ist nur ein Ausschnitt aus dem legendären siebenstündigen Epos, das seit kurzem in Deutschland erstmals auf Blu-ray verfügbar ist.

Krieg und Frieden: Warum der Film solch einen Ruf genießt

Zahlreiche Filmemacher:innen haben sich an Leo Tolstois Roman Krieg und Frieden versucht. Niemand anderes konnte jedoch auf die Ressourcen zurückgreifen, die Sergei Bondartschuk zur Verfügung standen. Mit einem Budget, das, angepasst an die Inflationsrate, auf bis zu 700 Millionen Dollar geschätzt wird, wagte er sich 1961 an das sowjetische Großprojekt.

Deswegen wird die Würdigung des Films häufig von Zahlen begleitet: 23 Tonnen Schießpulver kamen zur Anwendung, 40 Museen steuerten zeitgenössische Artefakte bei, 11.000 Tschako-Hüte wurden hergestellt usw.

In der Tat gibt es Stunden (nicht Momente, Stunden!) in dem Epos, die von einem Aufwand beseelt sind, der sprachlos macht. Krieg und Frieden bietet dynamisch inszenierte Schlachten, die im Kino ihresgleichen suchen. Und das verständlicherweise ohne CGI-Einsatz.

Von den martialischen Höhepunkten abgesehen, gelingt Bondartschuk aber auch das Porträt einer Epoche: das adlige Russland während der napoleonischen Feldzüge im frühen 19. Jahrhundert. Getragen wird die filmische Auferstehung der Geschichte von unerfüllter Liebe, Ehrgeiz und Kummer. Es sind eben nicht nur Ressourcen, die da auf den Schlachtfeldern und Ballsälen aufgefahren werden, sondern Menschen, deren Schicksal Interesse abringt.



Erstmals in Deutschland: Details zur Blu-ray von Krieg und Frieden

Vergangene Woche erschien Krieg und Frieden erstmals in Deutschland auf Blu-ray und zwar beim Label Bildstörung.

Die Edition basiert auf einer 4K-Restauration und bietet den vierteiligen Film in voller Länge mit der Original-Synchronisation der DEFA. Folgende Extras runden die Veröffentlichung ab:

Making-of-Doku, Russland 1969 (31 Min.)

"Woina i Mir", Making-of-Doku, D 1966 (49 Min. © WDR)

Sergei Bondartschuk, Dokumentarfilm, Russland 2010 (100 Min.)

Interviews mit Kameramann Anatoli Petrizki & Darsteller Wassili Lanowoi

Kurzporträt von Sergei Bondartschuk

Kurzdoku über Lew Tolstoi

Booklet von Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Christine Engel

Die Blu-ray-Edition kostet derzeit 38,99 Euro * und dürfte sich unterm Weihnachtsbaum von manch Filmfan sicher gut machen.