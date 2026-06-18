2 Monate nach Kinostart streamt ab sofort ein Fantasy-Abenteuer, das eine Milliardenreihe neu auflegt

Disney hat einer seiner erfolgreichsten Animationsreihen der letzten Jahre ein Live-Action-Remake verpasst. Das Fantasy-Abenteuer könnt ihr jetzt zu Hause streamen.

Zehn Jahre ist es her, seit die Disney-Prinzessin Vaiana das erste Mal die Herzen des Kinopublikums erobern konnte. Der Animationsfilm zog 2016 zahlreiche Menschen in die Kinos und konnte weltweit über 600 Millionen US-Dollar einspielen. Vor zwei Jahren folgte mit Vaiana 2 die Fortsetzung, die den Erfolg sogar noch überbieten konnte: Über 1 Milliarde US-Dollar nahm das Fantasy-Abenteuer an den weltweiten Kinokassen ein.

Jetzt hat Disney die Erfolgsgeschichte neu aufgelegt und Vaiana wie so vielen Animationsfilmen davor das Live-Action-Treatment verpasst. Nachdem der Film am 9. Juli 2026 im Kino gestartet ist, könnt ihr ihn jetzt schon zu Hause schon streamen.

Vaiana-Realfilm im Stream: Darum geht es in Disneys Fantasy-Abenteuer

Vaiana dreht sich um die titelgebende Tochter des Stammesoberhaupts einer pazifischen Insel, die vor dem Untergang steht. Denn der Gott Maui hat vor vielen Jahren ein Artefakt der Insel Te Fiti gestohlen und damit die Natur und ihre Völker in Ungleichgewicht gebracht. Sie macht es sich selbst zur Aufgabe, Maui ausfindig zu machen und das Herz von Te Fiti zurückzubringen – auch wenn das bedeutet, sich alleine aufs gefährliche Meer hinauszuwagen.

Seht hier den Sing Along Trailer zu Vaiana:

Vaiana - Sing Along Trailer (Deutsch) HD

Im Original wurde Vaiana von Auli'i Cravalho gesprochen und gesungen, während Dwayne Johnson den Gott Maui vertont hat. Cravalho ist in der Realverfilmung nicht als Vaiana zurückgekehrt, stattdessen hat Newcomerin Catherine Laga'aia die Rolle übernommen. Dwayne Johnson ist diesmal dagegen nicht nur als Maui zu hören, sondern erstmals auch zu sehen.

Die Regie übernahm Musical-Spezialist Thomas Kail (Hamilton) nach einem Drehbuch von Dana Ledoux Miller (Vaiana 2) und Jared Bush (Zoomania). Ich hatte zum ersten Trailer-Release die Möglichkeit, mit Thomas Kail über den Vaiana-Realfilm zu sprechen. Dabei erklärte der Regisseur, dass sich Fans auf eine originalgetreue und authentische Umsetzung freuen – aber gleichzeitig einige gänzlich neue Szenen erwarten dürfen. Mehr dazu lest ihr hier.

2 Monate nach Kinostart: So streamt ihr Vaiana zu Hause

Im Streaming-Abo bei Disney+ findet ihr das Fantasy-Abenteuer aktuell leider noch nicht. Doch steht Vaiana seit dem 8. September 2026 offiziell als Kauf- und Leihtitel bei zahlreichen Anbietern zur Verfügung. So findet ihr den Film als Video-on-Demand ab sofort unter anderem bei Amazon Prime Video, Apple TV, Google TV, Magenta TV, im Sky Store, bei Maxdome und weiteren Diensten.

Allzu lange dürfe es jedoch auch nicht mehr dauern, bis der Film ins Abo bei Disney+ einzieht. Wir rechnen mit dem Film dort vielleicht sogar noch Ende September. Spätestens im Oktober sollte es dann aber soweit sein.