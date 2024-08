Verbeugung vor Ragnar: Vikings baute für Travis Fimmel extra diesen Fehler ein

Der Vikings-Macher hatte anscheinend nichts gegen absichtliche Fehler, wenn die Serie dadurch Ragnar-Darsteller Travis Fimmel eine Freude machen kann.

Normalerweise werden Fehler in Filmen und Serien um jeden Preis vermieden, aber die Erfoglsserie Vikings sah das anders. Um Fan-Liebling Travis Fimmel zu ehren, der die Serie als Ragnar Lothbrok wie kaum ein anderer Star prägte, hatte sich Vikings einen Scherz erlaubt, der für einen versteckten Lacher die Authentizität der Serie unterwandert.

Komischer Vogel: Vikings ehrt Travis Fimmels Herkunft

Bei Rewatch der beliebten Historienserie lassen sich erstaunliche Details entdecken. So ging es zumindest Reddit-Nutzer CelestialPerch , der in der 12. Folge der 4. Staffel von Vikings einen Emu neben Ragnar erspähte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Besagte Vikings-Episode namens Die Vision beginnt mit Ragnars Gang durch Kattegat. Während der von Travis Fimmel gespielte Wikinger in der Stadt die Menschen beobachtet, die an ihm vorbeiziehen, kommt auch ein Mann mit einem Wagen daher. Und auf diesem Karren befindet sich ein lebender Emu (bei Amazon * bei Minute 1:22).



Nun wissen wir natürlich, dass Vikings längst nicht immer historisch korrekt ist, insbesondere was Jahreszahlen und reale Figuren-Vorlagen angeht. Doch dass der flugunfähige Emu in Australien heimisch ist und die See- und Handelsrouten der Wikinger im Frühmittelalter nicht bis zum anderen Ende der Welt reichten, muss selbst den Serien-Schöpfern bewusst gewesen sein.

Der Emu in Vikings war zugleich Scherz und Hommage für Travis Fimmel

Die Erklärung für diesen Detail-Fehler ist einfach: Das Vikings-Team schmuggelte laut den Fans bei Reddit den Vogel in die Serie, um damit ihren australischen Hauptdarsteller Travis Fimmel zu ehren. Als Australier musste Travis Fimmel den großen Laufvogel aus Down Under unweigerlich erkennen. Doch statt den Ragnar-Darsteller vorher über den Gast aus seiner Heimat ins Bilde zu setzen, kam der Emu als Überraschung ans Set.

Der Blick, den Travis Fimmel dem an ihm vorbeirollenden weitgereisten Besucher in Vikings als ungläubige Reaktion zuwirft, ist nicht gespielt. Aufregen wird sich im Gegensatz zu so manch anderer historischen Ungenauigkeiten über den ausländischen Vogel in Skandinavien wohl niemand. Lustig ist diese versteckte Ehrung aber allemal.