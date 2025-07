Villa der Versuchung nervt schon mit Folge 1 – dieser Patzer bringt Reality-Fans auf die Palme

Sat.1 hat mit Villa der Versuchung eine brandneue Realityshow an den Start gebracht. In dem Format müssen Promis beweisen, dass sie auch ohne Luxus überleben können. Jetzt lief die erste Folge im TV – doch die Fans sind aus einem bestimmten Grund richtig sauer.

Bei Sat.1 lief endlich die erste Folge der neuen großen Hoffnung am Reality-TV-Himmel: Villa der Versuchung mit Moderatorin Verona Pooth. In der Show werden Promis wie Jimi Blue Ochsenknecht in eine elegante Villa gesteckt, doch statt Luxus genießen zu dürfen, geht es um Verzicht und Genügsamkeit. In der Villa muss jede Kleinigkeit von den Stars selbst bezahlt werden - egal ob Duschen, Schlafen oder der Sprung in den Pool. Wann immer die Stars einer „Versuchung“ nachgeben, werden die Kosten von der finalen Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Das Konzept liefert also Stoff für jede Menge Drama, Action und Konflikte.

Nachdem Folge 1 gezeigt wurde, hagelt es jetzt Kritik im Netz. Warum die Ausstrahlung des neuen Reality-TV-Formats so für Ärger gesorgt hat, erfahrt ihr hier.

Fans wollten Villa der Versuchung sehen – aber schauten in die Röhre

Am Montag, dem 7. Juli, um 20:15 Uhr war es so weit: Sat.1 sendete die erste Folge der neuen Reality-TV-Show Villa der Versuchung. Das Format fährt mit einer originellen Prämisse auf und überraschte bei der Ankündigung mit einem hochkarätigen Cast. Besonders die Teilnahme von Wilde Kerle-Star Jimi Blue Ochsenknecht sorgt für Interesse – schließlich sitzt dieser aktuell in Haft. Kurzum: Die Show hat das Zeug dazu, ein Riesen-Hit unter Reality-Fans zu werden.

Zuschauende, die ihre Shows oldschool im linearen TV genießen, hatten bei der Ausstrahlung der ersten Folge keine Schwierigkeiten. Fans, die allerdings daran gewöhnt sind, ihre Inhalte direkt über Streamingdienste zu konsumieren, hatten am Montagabend mit einem nervigen Problem zu kämpfen: Bei Joyn+ konnte Folge 2 der Show gestreamt werden, von der ersten Folge fehlte aber jede Spur. Viele Fans ließen Ärger und Unverständnis bei Instagram raus:

"Wieso kann man die erste Folge bei Joyn nicht sehen, aber die zweite?!"

"Kann Joyn mal bitte reagieren?! Wieso Folge 2? Nicht 1!?"

"Wo ist die erste Folge?"

Beim Streamingdienst Joyn kam es wohl zu einem Problem mit dem Vorabzugang für zahlende Kund:innen: Während Folge 2 von Villa der Versuchung wie versprochen bereits am Montag zum Streamen bereitstand, war Folge 1 für Abonnent:innen zunächst nicht verfügbar – weil diese zeitgleich noch im linearen Fernsehen lief. Das führte dazu, dass zahlende Nutzer:innen die Serie nicht in der richtigen Reihenfolge streamen konnten, obwohl ihnen eigentlich ein früherer Zugriff auf beide Folgen versprochen wurde. Ein Fan macht deutlich, was er davon hält:

Schlecht gemacht, wenn man die erste Folge erst nach der 2. Folge als zahlender (!) Joyn Plus Kunde sehen kann !!! Konnte nicht pünktlich um 20.15h vorm TV sitzen ! Und obwohl ich zahle, ist man nun benachteiligt ???

Villa der Versuchung: So kannst du die neue Sat.1-Show schauen

Villa der Versuchung läuft immer montags, um 20:15 Uhr, bei Sat.1. Wer lieber online reinschaut, wird bei Joyn fündig. Die aktuelle Folge kann dort nach TV-Ausstrahlung gratis gestreamt werden.