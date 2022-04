Von Disney vor 2 Jahren gekillt: Jetzt rettet Netflix verloren geglaubten Fantasy-Film

Disney hat die Entwicklung des Animationsfilms Nimona zuletzt einfach eingestellt. Jetzt rettet Netflix das Fantasy-Projekt und bringt den Film nächstes Jahr.

Nach der Übernahme von 20th Century Fox durch Disney hat der Konzern 2020 direkt Blue Sky Studios geschlossen. Das Animationsstudio brachte unter anderem Ice Age hervor. Mit der Schließung wurde aber auch ein angefangenes Projekt begraben, das schon zu 75 Prozent fertig gewesen sein soll.

Die Rede ist von der Adaption des Graphic Novels Nimona, der in der queeren Community für die Darstellung einer nonbinären Heldin gefeiert wird. Jetzt wurde verkündet, dass Netflix das von Disney begrabene Fantasy-Projekt rettet.

Netflix vollendet gescheiterten Disney-Animationsfilm für 2023

Laut Entertainment Weekly wird Netflix zusammen mit dem Studio Annapurna Pictures die Produktion von Nimona für den eigenen Streamingdienst fertigstellen. Die gute Nachricht wurde auch von der nonbinären Autorin der Vorlage ND Stevenson auf Twitter zusammen mit einem ersten Bild geteilt:

Die Vorlage zu Nimona spielt in einer mittelalterlichen Zukunft, in der Ritter in Nachtclubs gehen und auf Hoverboards fahren. Hauptfigur ist die Gestaltwandlerin Nimona, die im kommenden Netflix-Film von Chloë Grace Moretz gesprochen wird. Sie arbeitet als Sidekick für den Bösewicht Lord Ballister Blackheart, der Ritter und verrückter Wissenschaftler in Personalunion ist. Blackheart wird in der Verfilmung von Riz Ahmed gesprochen.



Laut einem Bericht von Business Insider soll Disney Probleme mit den LGBTQ-Themen von Nimona gehabt haben. Ein offizielles Statement des Konzerns gibt es nicht.

Falls ihr euch schon mal mit dem Stil von ND Stevenson vertraut machen wollt, könnt ihr bei Netflix alle 5 Staffeln der Animationsserie She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen streamen, die auch von Stevenson geschaffen wurde. Nimona wird dann 2023 bei Netflix erscheinen.

