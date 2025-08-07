Vor 14 Jahren sorgten Die Geissens für unfassbare Fremdscham-Momente im TV: So kurios ist die erste Folge heute

Die Geissens sind Deutschlands bekannteste Millionärsfamilie. Seit 2011 läuft ihre Doku-Soap auf RTLZwei und liefert dem Publikum schrille Einblicke in die Welt der Superreichen. Wir haben uns 14 Jahre später die allererste Folge noch einmal angesehen.

Auch wenn es nur die wenigsten zugeben wollen: Wirklich jeder kennt Familie Geiss, die mit ihrer schrillen Dokusoap zu Ikonen der deutschen Fernsehlandschaft wurden. Seit 2011 läuft Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie im TV, und es ist längst kein Ende in Sicht. Deshalb werfen wir heute einen Blick 14 Jahre zurück: So war die erste Folge der Geissens wirklich.

Wenn prolliger Humor auf Luxus-Glamour trifft: Ab Folge 1 ist die Geissens-Formel perfekt

2011 flimmerte die allererste Geissens-Folge über die Bildschirme und schrieb direkt TV-Geschichte. Denn ganz Deutschland klebte vor dem Fernseher, als zum ersten Mal ein Kamerateam den schrillen Alltag der Millionärsfamilie begleitete. Die Mischung aus herbem Proll-Humor und dem luxuriösen Jetset-Leben an der französischen Côte d'Azur kam bereits in der ersten Folge voll zur Geltung und schlug beim Publikum ein wie eine Bombe.

Besonders das Ehepaar Geiss sorgte direkt für Reality-Unterhaltung der Spitzenklasse: Carmen und "Rooooobert" klopfen einen Spruch nach dem anderen und ihnen scheint herzlich egal zu sein, dass der Cringe-Pegel in schwindelerregende Höhen schnellt. Ab Folge 1 gibt sich Robert als harter Macker, während das Publikum ganz genau erkennt, dass Mama Carmen in Wahrheit die Designerhosen anhat. Durch ihre liebenswerte Zerstreutheit bildet sie aber den perfekten Gegenpol zu Dauer-Eisklotz Robert, wodurch die Stimmung nie ins Negative kippt.

Macho-Alarm: Beim Nanny-Casting wird es richtig unangenehm

Auch die Geissen-Töchter Shania und Davina waren bereits in der ersten Folge zu sehen. Heute kennen wir die beiden als elegante Influencerinnen, die mit Anfang 20 längst ihre eigene Doku-Soap bei RTLZwei haben, doch vor 14 Jahren tollten sie noch als freche Kleinkinder durch den Garten des Luxus-Anwesens und sorgten immer wieder für Ärger. In Folge 1 findet deshalb direkt ein Nanny-Casting statt, denn Carmen und Robert haben keine Lust mehr darauf, dass ihre Einfahrt mit Kinderspielzeug überquillt.

Beim Casting lässt Robert dann allerdings gehörig den Macho raushängen, was im Jahr 2025 nicht gerade gut gealtert ist. Statt Carmen zu helfen, sitzt er lieber da und gafft den jungen Kandidatinnen auf die Oberweite. Auch sonst gibt er hier nicht gerade den Vorzeige-Papa, denn mit Kindererziehung wolle Robert angeblich nichts zu tun haben: "Von einer Nanny erwarte ich logischerweise, dass sie sich um die Kinder kümmert und ansonsten mit meiner Frau auseinandersetzt, und ansonsten mich nicht anspricht."

Allerdings wissen Fans der späteren Staffeln genau, dass Robert hier nur wieder einen seiner typischen Proll-Sprüche geklopft hat. Denn in den weiteren Folgen wird immer wieder deutlich, dass Shania und Davina trotz Teenie-Dramen eine sehr enge Bindung mit ihrem Papa haben.