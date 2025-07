Die Geissens-Schwestern packen aus: So verdienen sie ihr eigenes Geld

Die Geissens sind als Deutschlands schrillste TV-Millionäre bekannt. Auch die Töchter der Familie, Shania (20) und Davina (22), präsentieren sich als Luxus-Diven. Was viele überraschen dürfte: Sie leben nicht vom Geld ihres berühmten Vaters.

TV-Familie Geiss ist aktuell in aller Munde: Nachdem Robert und Carmen in der Nacht des 15. Juni 2025 in St. Tropez überfallen worden sind, ist das Interesse an den schwerreichen Realitystars enorm gestiegen. Zum Glück sind die zwei jüngsten Mitglieder der Millionärsfamilie verschont geblieben: Shania und Davina führen inzwischen ein eigenständiges Leben und befanden sich zum Zeitpunkt des Überfalls in der Luxus-Metropole Monaco. Wir stellen deshalb die Frage: Wie verdienen Shania und Davina Geiss eigentlich ihr eigenes Geld?

Shania und Davina sind keine Kinder mehr: So erwachsen zeigen sich die Geissens-Töchter heute

2011 war es so weit: Die erste Folge von Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie flimmerte über unsere Bildschirme und schlug ein wie eine Bombe. Ganz Deutschland sah fasziniert dabei zu, wie Robert und Carmen Geiss ihr Jetset-Leben zwischen Monaco und St. Tropez führen. Immer mit dabei: Ihre Töchter Shania und Davina, die zum Drehbeginn gerade einmal 6 bzw. 7 Jahre alt waren.

Weil die Show so erfolgreich wurde, gab es für die jungen Mädchen kaum noch private Momente. Vom ersten Pubertätsdrama bis zum alltäglichen Schwestern-Zoff wurde wirklich alles für die Dokusoap ausgeschlachtet. Fans konnten deshalb hautnah dabei zusehen, wie Shania und Davina von frechen Millionärstöchtern zu erfahrenen Medienprofis gereift sind, die sich längst nicht mehr hinter ihren berühmten Eltern verstecken müssen.

Papa zückt nicht die Kreditkarte: So verdienen die Geissen-Töchter ihr eigenes Geld

Robert und Carmen Geiss protzen gerne mit ihrem Reichtum und deshalb glauben viele, dass sie auch ihre Kinder mit Luxus überschütten. Überraschenderweise sind die Geissens aber längst nicht so spendabel, wie viele Fans vermuten. "Wir kaufen uns alles selbst", verrät Shania gegenüber RTL. "Wir kriegen nur zu Weihnachten und zum Geburtstag Geschenke." Da Papa Robert sich die Millionen selbst erarbeitet hat, wolle er seinen Töchtern den verantwortungsvollen Umgang mit Geld vorleben. Gegenüber BILD sagte er dazu: "Man sollte immer mehr Geld einnehmen, als man ausgibt."

Zum Glück kommen die Töchter auch ohne Papas Hilfe gut über die Runden. Seit ihrer Kindheit kassieren sie die Gage für ihre Auftritte in der Doku-Soap ihrer Eltern. Inzwischen haben sie sogar ihre eigene Spin-off-Show bei RTLZWEI: Davina & Shania - We Love Monaco. Außerdem nutzen die beiden ihre enorme Social-Media-Reichweite, um als Influencerinnen Werbeeinnahmen zu generieren. Shania ist nebenbei als Model tätig und versucht außerdem, als Künstlerin Fuß zu fassen. Davina tritt in Papas Fußsstapfen und zeigt Interesse an Roberts Immobiliengeschäften. Zuletzt gewannen die Schwestern bei der ProSieben-Show Schlag den Star, wo sie 100.000 Euro Preisgeld einheimsten.

So könnt ihr Die Geissens streamen

Aktuell läuft die RTLZWEI-Doku-Soap nicht im TV. Wer trotzdem mehr über die Geissens erfahren will, wird bei RTL+ fündig. Hier stehen alle Folgen auf Abruf bereit.