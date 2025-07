"Nicht als Millionäre zur Welt gekommen" So sind die Geissens reich geworden

Reich, reicher - die Geissens. Die kultigen Millionäre treiben seit über zehn Jahren ihr Unwesen im TV. Doch wie haben sie eigentlich ihr XXL-Vermögen verdient?

Jeder kennt sie: Die Geissens zählen zu den bekanntesten Realitystars Deutschlands. Die kultige Luxusfamilie wird seit über zehn Jahren von Kameras begleitet und ist damit richtig dick im Geschäft. Wenn zu pompösen Weltreisen geladen wird und Papa Robert derbe Sprüche wie am Fließband drückt, dann kleben die Fans begeistert vor den TV-Bildschirmen. Kein Zweifel: Die Geissens sind ultrareich. Doch wie haben Carmen und Robert Geiss eigentlich ihr XXL-Vermögen verdient? Wir haben nachgeforscht.

Vom Tellerwäscher zum Millionär: Mit diesem Mega-Deal scheffelte Robert Geiss die Millionen

Heute sind die Geissens als Protz-Pärchen deutschlandweit bekannt. Die strassbesetzten TV-Millionäre stellen ihren Reichtum gerne zur Schau: Zahlreiche Edelkarren, eine gigantische Segelyacht und mehrere Anwesen in St. Tropez und Monaco dürfen natürlich nicht fehlen. Doch nur die wenigsten Fans haben auf dem Schirm, dass Robert und Carmen Geiss früher nicht viel Geld hatten! Womit sie ihr Millionen-Vermögen erwirtschaftet haben, dürfte deshalb viele überraschen.

Robert Geiss entstammt einer Familie von Kirmes-Ausstattern; reich war er als Kind also nicht. Nach seinem Hauptschulabschluss stürzt er sich direkt in die Arbeit: Er macht eine Lehre als Kaufmann und steigt in das Kirmes-Unternehmen der Familie ein. 1986 wagt Geiss mit seinem Bruder den Schritt, der alles verändern sollte: Er gründet die Firma "Uncle Sam" - ein Hersteller für Bodybuilder-Bekleidung. Zur großen Überraschung der beiden läuft es blendend.

1995 folgt dann der Deal, der Geiss reich macht. Die Brüder verkaufen die Firma für unglaubliche 140 Millionen D-Mark. Der Gewinn wird aufgeteilt - Robert Geiss ist schlagartig ein Multimillionär. Mit Kult-Blondine Carmen Geiss ist er zu diesem Zeitpunkt schon längst liiert - die beiden haben sich schon vor dem Mega-Erfolg als Teenager kennen und lieben gelernt. Seitdem investieren die Geissens in Immobilien und Firmen - aber auch ihre selbst produzierte RTL2-Show dürfte ordentlich Geld in die Kasse spülen.

Weitere TV-News:

"Nicht als Millionäre zur Welt gekommen" So bodenständig halten die Geissens ihr Vermögen zusammen

Man könnte meinen, dass man den Geissens im TV ständig dabei zusieht, wie sie ihre Millionen verprassen. In Wahrheit achtet die Familie aber sehr genau auf ihr Geld. Auf ihren prunkvollen Anwesen lässt es sich die TV-Familie zwar sichtlich gut gehen, doch verschwendet wird das Vermögen nicht, wie Papa Robert gegenüber Bild verrät:

Wir wissen beide: Man sollte immer mehr Geld einnehmen, als man ausgibt. Nach dieser Devise leben wir schon unser ganzes Leben.

Trotz ihres glamourösen Luxus-Alltags sollen die Geissens ihren Bezug zur Realität nie verloren haben:

Wir wissen, was ein Pfund Butter kostet. So wurden wir erzogen von zu Hause. Wir sind ja nicht als Millionäre zur Welt gekommen.

TV-Ausstrahlung & Streaming: So kannst du Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie schauen

Die Doku-Soap der Geissens ist ein echter Dauerbrenner im TV. Aktuell gibt es ältere Folgen montags, ab 22:15, auf RTL Zwei zu sehen. Wer die aktuelle Staffel sehen möchte, kann online einschalten: Bei RTL+ können alle Folgen gestreamt werden.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im August 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.