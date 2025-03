Vor 15 Jahren spielte sie ihre allererste Rolle, heute ist sie eine der bekanntesten Schauspielerinnen der Welt: Erkennt ihr sie?

Heutzutage zählt sie zu den ganz großen Schauspielerinnen. Ihre Anfänge sind noch gar nicht allzu lange her. Erkennt ihr den Weltstar in seiner ersten Rolle?

Ob durch ihre Rollen in Dune, Spider-Man: No Way Home oder der beliebten HBO-Serie Euphoria – diese Sängerin und Schauspielerin ist aus der heutigen Film- und Fernsehbranche nicht mehr wegzudenken. Mit gerade einmal 28 Jahren scheint sie bereits ganz oben angekommen zu sein und konnte bereits renommierte Preise wie den Emmy mit nach Hause nehmen.

Wisst ihr, wer gemeint ist? Während Stars wie Miley Cyrus oder Selena Gomez noch immer stark mit ihren ehemaligen Disney-Rollen (Hannah Montana und Alex Russo) assoziiert werden, vergessen viele bei ihr, dass sie ebenfalls in einer ähnlichen Show gestartet ist. Richtig, es geht um Zendaya.

Zendaya wurde als Teenager mit einer Tanz-Serie weltweit bekannt

Bereits im frühen Jugendalter startete Zendaya, die übrigens eine deutsch-schottische Mutter hat, ihre Karriere vor der Kamera. Zunächst noch als Model oder Werbedarstellerin, unter anderem für Spielzeug zur Nickelodeon-Serie iCarly, konnte sie sich schnell ihre erste Hauptrolle sichern.

An der Seite von Bella Thorne, die bis heute ebenfalls stark in der Öffentlichkeit vertreten ist, spielte sie von 2010 bis 2013 in der Disney-Serie Shake It Up! - Tanzen ist alles die aufstrebende Tänzerin Rocky Blue. Neben dem Tanzen ging es in der Show aber auch viel um die alltäglichen Sorgen und Probleme von Teenager:innen, beispielsweise im Schulalltag – eben typisch Disney.



Schon bald klopfte Hollywood an die Tür

Auch interessant:

Bis zu ihremhatte sie weitere Gastrollen in Disney-Serien wie Meine Schwester Charlie, PrankStars und A.N.T.: Achtung Natur-Talente. Darüber hinaus nahm sie auch an der 16. Staffel von Dancing with the Stars , dem US-amerikanischen Let’s Dance, teil und konnte hier sicherlich von ihren Erfahrungen aus Shake It Up profitieren.

2017 war das Jahr, in dem sie groß in Hollywood ankam. Sie war sowohl als Michelle in Spider-Man: Homecoming zu sehen als auch als Anne Wheeler im Musical Greatest Showman. Danach folgten Erfolge in ihrer gelobten Serie Euphoria, den neuen Dune-Filmen sowie Challengers - Rivalen. Als nächstes sehen wir sie unter anderem in Christopher Nolans neustem Film The Odyssey.