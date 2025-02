Zendaya kehrt nach 3 Jahren in ihre beste Rolle zurück: Erstes Bild zu Euphoria Staffel 3 feiert Meilenstein mit Dune-Star

Knapp 3 Jahre nach der Premiere der letzten Euphoria-Folgen ist der Startschuss des Drehs für Staffel 3 gefallen. Das erste Bild zeigt Dune-Star Zendaya in ihrer Paraderolle.

Euphoria gehört zu den am meisten gefeierten Serien der letzten Jahre und machte ihren Cast um Zendaya (Dune), Jacob Elordi (Saltburn), Hunter Schafer (Cuckoo) und Sydney Sweeney (Wo die Lüge hinfällt) zu Weltstars. Drei Jahre nachdem die 2. Staffel über die internationalen TV-Bildschirme flimmerte, dürfen Fans nun tatsächlich noch mit einer neuen Season der Hit-Serie rechnen. Das erste Bild liefert jetzt den Beweis – und feiert den Produktionsstart.

Euphoria Staffel 3 geht nach 3 Jahren in Produktion: Erstes Bild bringt Zendaya als Rue zurück

Das Bild wurde über den offiziellen Instagram-Account der Serie veröffentlicht. Darin ist Zendaya als Rue zu sehen, die einen aufmerksamen und interpretierbar skeptischen Blick über ihre Schulter wirft. Doch schaut euch das Bild einmal selbst an:

Der Produktionsstart kommt knapp drei Jahre, nachdem die Serie von Schöpfer, Autor und Regisseur Sam Levinson ihre zweite Season auf HBO debütierte und damit ein riesiges Fragezeichen hinterließ. So schien eine dritte Staffel zunächst sicher, jedoch widmete sich Levinson mit The Idol schon bald einer anderen Serie und konnte gleichzeitig keine Einigung mit HBO über die kreative Richtung neuer Euphoria-Folgen finden.

Über den Verlauf der letzten Jahre wurde schließlich immer mehr bezweifelt, dass eine 3. Staffel noch kommt, vor allem da die Stars um Zendaya, Schafer und Co. mittlerweile ihren Terminkalender bis zum Rand mit großen Hollywood-Projekten füllen. Erst Ende letzten Jahres wurde die Season schließlich offiziell bestätigt.

Euphoria wurde für HBO zur am meisten geschauten Serie nach Game of Thrones und für insgesamt 25 Emmys nominiert, wobei die Serie neun gewinnen konnte. Zendaya gewann den Preis gleich zweimal als beste Hauptdarstellerin in einer Drama-Serie. Bei der Moviepilot-Community hält Euphoria eine starke Durchschnittswertung von 8 von 10 Punkten bei 839 Bewertungen.

Wann kommt Euphoria Staffel 3 mit Dune-Star Zendaya?

Da die Produktion der neuen Staffel viele Monate in Anspruch nimmt, wird Euphoria nicht vor 2026 mit den neuen Folgen zurückkehren. Die 3. Staffel wird in den USA auf HBO ausgestrahlt. Hierzulande liefen die vergangenen Folgen bei Sky bzw. WOW im Streaming-Abo. Wir rechnen damit, dass Staffel 3 in Deutschland erneut dort zu sehen sein wird. Die neue Season soll acht Episoden umfassen.