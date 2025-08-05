Vor 26 Jahren hatte er seine erste Hauptrolle, heute ist er einer der gefragtesten Schauspieler der Welt: Erkennt ihr ihn?

Einer der derzeit begehrtesten Hollywood-Stars begann seine TV-Karriere vor fast 30 Jahren als haarloser Rettungsschwimmer in Baywatch: Hawaii. Erkennt ihr ihn auch ohne ikonischen Bart?

Baywatch war eine der größten Serien der 90er Jahre und lief viel länger, als manchen klar ist. 1999 wurde die Serie von Malibu nach Honolulu verlegt und lief noch bis 2001 unter dem Titel Baywatch: Hawaii weiter. Im Hauptcast war damals auch ein junger Mann vertreten, den man heute mit sehr viel mehr Bart und Muskeln vor Augen hat. Richtig durchstarten konnte er ein Jahrzehnt später mit dem Fantasy-Hit Game of Thrones.

Erkennt ihr ihn? Kleiner Tipp vor der Auflösung: Ihr könntet den gesuchten Schauspieler auch aus der Sci-Fi-Serie See - Reich der Blinden oder als ebenfalls wassertauglichen DC-Superhelden kennen.

Jason Momoa war schon vor Game of Thrones ein Serienstar – aber weitaus weniger kernig

Kaum zu glauben, aber wahr: Jason Momoa, den wir als Dothraki-Krieger Khal Drogo aus Game of Thrones oder auch Aquaman kennen, spielte zur Jahrtausendwende in Baywatch: Hawaii mit. Als Rettungsschwimmer Jason Ioane sorgte er am Strand von Honolulu für Sicherheit und nahm sich besonders zu Herzen, wenn jemand unter seiner Aufsicht zu Schaden kam. Wie seine damalige Serienfigur stammt auch Momoa aus dem US-amerikanischen Inselstaat.

In der Bildergalerie könnt ihr Momoas Werdegang von Baywatch über Game of Thrones bis Aquaman sehen:

Heute ist Jason Momoa seine Baywatch-Beteiligung ein bisschen peinlich. Wie er vor ein paar Jahren in einem Interview durchsickern ließ, durften seine Kinder die Serie nicht einmal sehen. Stattdessen wurde die Rettungsschwimmer-Rolle von damals gekonnt unter den Teppich gekehrt: "Wir sagen das B-Wort zuhause nicht! Das wird alles versteckt! Nie passiert!"

Baywatch: Ein kalorienarmes Phänomen der 90er Jahre

Die Baywatch-Originalserie mit David Hasselhoff, Pamela Anderson und Co. war eines der größten Serienphänomene der 90er Jahre. Trotz vernichtender Kritiken mauserte sich das vielbelächelte Format über leichtbekleidete Rettungsschwimmer:innen am sonnigen Strand zur meistgesehenen Fernsehsendung auf der ganzen Welt. In elf Staffeln wurde die Serie allerdings nicht einmal für einen Emmy Award nominiert.

Als Spin-off war bereits 1995 eine Krimiserie namens Baywatch Nights zu sehen, die im späteren Verlauf zum billigen Akte-X-Klon mutierte, in dem Hasselhoffs Mitch es mit Aliens und Monstern zu tun bekommt. Zwei Jahrzehnte später folgte 2017 ein Film-Reboot mit Dwayne "The Rock" Johnson und Zac Efron in den Hauptrollen.

