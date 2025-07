"Verdammt, ich hasse es!": Jason Momoa leidet für seine Rückkehr in Dune 3 – vor allem Pedro Pascal dürfte ihn verstehen

In Dune 3 wird es ein Wiedersehen mit Jason Momoa geben. Der Action-Star gibt für seine Rolle im Sci-Fi-Film alles – sogar seine markante Gesichtsbehaarung.

Ob nun als DC-Superheld Aquaman, als Stammesoberhaupt Baba Voss in See – Reich der Blinden oder als schräger Gamer in Ein Minecraft Film: In seinen Rollen tritt Jason Momoa fast immer mit imposantem Bart und Langhaarfrisur auf. Beides ist längst zu seinen Markenzeichen geworden, von denen er sich nur schweren Herzens trennt.

Jetzt musste er sich aber zumindest von der Behaarung in seinem Gesicht trennen. Der Grund: Die seit Anfang Juli laufenden Dreharbeiten zum Sci-Fi-Sequel Dune: Part Three, für das der Hollywood-Star vor der Kamera stehen wird. Momoa postete ein Video von der für ihn (seelisch) schmerzhaften Rasur.

"Nur für dich, Denis": Momoa rasiert 6-Jahre-Bart für Dune-Rückkehr ab

In dem auf seinem Instagram-Account veröffentlichten Video präsentierte Momoa seinen Fans den fast schon historischen Bart-ab-Moment. Das letzte Mal rasierte sich der Darsteller nämlich vor über sechs Jahren – und zwar für seine Rolle des Schwertmeisters Duncan Idaho im ersten Dune-Teil.

Da Momoa im dritten Teil – ebenso wie sein eigener Sohn – besetzt wurde, musste das flauschige Prachtstück also erneut dran glauben. Der gebürtige Hawaiianer ist darüber jedoch alles andere als begeistert. So rutscht ihm ein "Verdammt, ich hasse es!" über die Lippen, als er schließlich sein glattrasiertes Antlitz begutachtet. Doch was tut man nicht alles, um mit Denis Villeneuve zu drehen? Mit den Worten "Nur für dich, Denis" richtet Momoa deshalb im Clip einen bittersüßen Gruß an den Meisterregisseur.

Fantastic Four-Star Pedro Pascal dürfte wohl wissen, wie genau sich sein Kollege Momoa fühlt. Schließlich berichtete er kürzlich, dass er sein bartloses Schurken-Gesicht in Wonder Woman 1984 zutiefst hasse.



Mehr Dune-News:

Wann startet Dune 3 im Kino und welche Rolle spielt Jason Momoa?

Dune: Part Three startet am 17. Dezember 2026 in den Kinos. Da Momoas Charakter Duncan Idaho im ersten Teil starb, übernimmt er in der kommenden Fortsetzung wahrscheinlich den Part von Hayt, einem Klon seiner Figur. Dieser steht allerdings zunächst auf der bösen Seite und kämpft gegen den Helden Paul Atreides.