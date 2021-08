Jason Momoas Kinder dürfen seine peinlichste Rolle nicht sehen - und Game of Thrones ist auch verboten

Stell dir vor, du bist Jason Momoa und deine Kinder wollen Game of Thrones gucken. Oder noch schlimmer: Sie kriegen Wind davon, dass du in Baywatch mitgespielt hast.

Der Hawaiianer Jason Momoa wurde als Khal Drogo in Game of Thrones weltweit berühmt. Aber zwei Menschen dürfen ihn darin ganz bestimmt nicht bewundern: seine Kinder. Ebenfalls verboten ist seine erste große Rolle, die er am liebsten aus dem Gedächtnis löschen würde.

Jason Momoa schämt sich für Baywatch: Hawaii

Wie EW berichtet, erzählte Jason Momoa in der australischen Radiosendung Fitzy and Wippa , an welchen seiner Filme und Serien er seine Kinder Lola (14) und Wolfie (12) teilhaben lässt.

© NBC Jason Momoa (links) in Baywatch: Hawaii

Denn eine ganz bestimmte Perle der amerikanischen Seriengeschichte ist im Haus Momoa-Bonet absolut tabu: Baywatch.

Wir sagen das B-Wort zuhause nicht! Das wird alles versteckt! Niemals passiert!

Auch bekannt als Staffel 10 und 11 der Originalserie Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu, dreht sich in Baywatch: Hawaii alles um sexy Rettungsschwimmer:innen. Und einer davon war von 1999 bis 2001 Jason Momoa als Jason Ioane.

Seht Jason Momoa bei Minute 1:28 im Baywatch: Hawaii-Intro

Baywatch Hawaii - Clip Intro (English)

Auch im Film Baywatch - Hochzeit auf Hawaii von 2003 war er zu sehen. Früher oder später werden Momoas Kinder darüber stolpern, wenn sie es nicht schon längst getan haben und Momoa muss sich seiner Vergangenheit stellen.

Game of Thrones ist ebenfalls verboten – DCs Justice League aber erlaubt

Auch wenn Game of Thrones laut Jason Momoa "fantastisch" sei, ist es für seine Kinder im angehenden bzw. frühen Teenager-Alter (zumindest noch) verboten:

Sie sehen jede Menge von dem, was Papa macht. Die frühen Sachen meiner Karriere, das können sie sich nicht anschauen. Aber die neuen Sachen dürfen sie sehen.

Die große Game Of Thrones-Blu-ray-Box in 4K und Ultra HD Zum Deal Mit Jason Momoa

Andererseits: Kommt jemals der richtige Zeitpunkt, an dem du deinen Kindern die Serie zeigst, in der du einen Vergewaltiger spielst ?



Da sind einfach Dinge dabei, die man ... sie dürfen auch Conan nicht gucken.

Wenn alles Peinliche und Brutale aus Jason Momoas Filmografie wegfällt, was bleibt dann noch? DC-Superhelden! Die sind bei seinen Kindern ein großes Thema:



[Meine Kinder] durften bei Justice League dabei sein. Wolfie hat ein Cape getragen und Lola die Tiara von Wonder Woman. (...) Ich denke, den Kindern gefällt das wirklich gut.

Nach Justice League, Aquaman und Zack Snyder's Justice League können Momoas Kinder ihren Vater im DCEU als nächstes in Aquaman 2 bewundern.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Würdet ihr euch auch für Baywatch schämen?