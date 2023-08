Vor 30 Jahren tanzte Meg 2-Star Jason Statham in Unterwäsche für ein Musikvideo – ihr müsst es gesehen haben

Viele Jahre vor seinem Action-Durchbruch war Meg 2-Star Jason Statham schon im TV zu sehen. In einem Musikvideo, eingeölt und mit Leoparden-Unterwäsche.

Vor seinem Action-Erfolg hatte Jason Statham eine ganz andere Karriere

Jason Statham ist einer der bekanntesten Action-Stars unserer Zeit. Dank Rollen wie The Transporter gelang ihm der große Genre-Durchbruch, gegenwärtig ist er mit Meg 2: Die Tiefe im Kino zu sehen. Vor 30 Jahren konnte man ihn allerdings schonder in einem Video zu elektronischer Musik tanzte.

Das Musikvideo begleitet den Song Comin' On der schottischen Band The Shamen von 1992. Zu sehen sind diverse Computereffekte der frühen 90er und Tänzer:innen, die per Videobearbeitung ins Bild kopiert wurden. Dazu zählt auch ein eingeölter Jason Statham, der allem Anschein nach voll in der Musik aufgeht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bevor Statham durch Guy Ritchie-Filme wie Bube Dame König GrAs einen größeren Bekanntheitsgrad als Schauspieler erlangte, war er professioneller Schwimmer der britischen Nationalmannschaft. Am Ende seiner Sportkarriere wurde er als Model entdeckt.

Zwischenzeitlich hielt er sich aber mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser und verkaufte zeitweise sogar als Kleinganove Schmuck auf der Straße (via Esquire ). Womöglich zählte auch der Auftritt im Musikvideo zu seinen Tagesjobs.

Podcast: Ist Netflix’ The Witcher-Universum nach Henry Cavills Ausstieg zum Scheitern verurteilt?

In der 3. Staffel verabschiedet Netflix’ Fantasy-Hit The Witcher Henry Cavill als Hauptdarsteller. In Zukunft wird der Hexer von Liam Hemsworth verkörpert. Kann die Serie mit all ihren geplanten Spin-offs diesen Rückschlag überleben?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir diskutieren mit FILMSTARTS-Gast Sebastian, ob der Henry Cavill-Abschied gelungen ist, welche Stärken und Schwächen das Staffel 3-Finale bei Netflix mitbringt und wie es jetzt mit The Witcher weitergeht.