Vor 38 Jahren spielte sie die erste Film-Rolle, heute ist sie ein Weltstar: Erkennt ihr sie?

Die mehrfach ausgezeichnete Schauspielerin hatte ihren ersten Auftritt als Teenagerin vor der Kamera und ist heute eine der bekanntesten Schauspielerinnen der Welt.

Die US-amerikanische Schauspielerin startete ihre Karriere in dem Jugend-Drama Lucas aus dem Jahr 1986 und konnte schon in jungen Jahren einen Golden Globe abräumen. Erkennt ihr sie auf dem Bild oben im Alter von 15 Jahren?

Kleiner Hinweis vor der Auflösung: Derzeit ist sie in der beliebten Netflix-Serie Stranger Things zu sehen.

Winona Ryder legte ihr Filmdebüt in der Jugend-Romanze Lucas hin

Für Winona Ryder, mit bürgerlichem Namen übrigens Winona Laura Horowitz, begann alles in dem Coming of Age-Drama Lucas, das von Drehbuchautor und Regisseur David Seltzer geschrieben und inszeniert wurde.

In dem Film geht es um die Freundschaft zwischen den beiden Schüler:innen Lucas und Maggie. Winona Ryder spielte die Rolle der Rina, eine Freundin von Lucas, die heimlich in ihn verliebt ist.

Bei dieser Gelegenheit entstand auch Winonas Künstlername: Angeblich hörte sie gerade ein Album des Rocksängers Mitch Ryder, als sie gefragt wurde, unter welchem Namen sie im Abspann auftauchen wolle.

Bis heute hat die Schauspielerin viele namhafte Auftritte und gehört zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods. Sie war beispielsweise in Tim Burtons Beetlejuice und Edward mit den Scherenhänden, Bram Stoker's Dracula von Francis Ford Coppola und Zeit der Unschuld von Martin Scorsese. Für Letzteren gewann sie den Golden Globe. Hier könnt ihr euch den Trailer mit der 22-jährigen Winona Ryder ansehen:

The Age of Innocence - Trailer (Englisch)

Seit 2016 spielt sie die Figur der Joe Byers, eine Hauptrolle in der erfolgreichen Netflix-Serie Stranger Things. Dieses Jahr kehrt sie fürs Serien-Finale ein letztes Mal zurück. Erst war sie zudem wieder am Set von Tim Burton, um die Fortsetzung Beetlejuice Beetlejuice zu drehen.