Für diesen Stranger Things-Star ist Winona Ryder wie eine Mutter: "Fühlte mich wohl und sicher"

Winona Ryder hat zumindest einen Aspekt ihrer Rolle in Stranger Things nicht abgelegt, nachdem die Kamera gestoppt wurde: ihre mütterliche Art.

In Stranger Things spielt Winona Ryder ihre Rolle als Joyce Byer mit der Hingabe, wie man sie von einer Mutter erwartet. Als ihr Sohn Will (Noah Schnapp) am Anfang der Serie verschwindet, ist sie bereit, Himmel und Hölle in Bewegung zu setzen, um ihn zurückzuholen. Diese Leidenschaft hat sie offenbar auch hinter der Kamera gezeigt.

Winona Ryder hat sich auch hinter der Kamera von Stranger Things um Noah Schnapp gekümmert

Will-Darsteller Noah Schnapp ist sehr froh darüber, mit Winona Ryder eine so hingebungsvolle Serienmutter an seiner Seite zu wissen. Wie das People Magazin 2024 berichtete, hat der Schauspieler seiner Dankbarkeit bei der Upside Down Convention von Epic Cons Ausdruck verliehen. Dort sprach er davon, wie sehr sie sich um ihn gekümmert hat:

Ich fühlte mich wohl und sicher, das war ihr sehr wichtig.

Laut seiner Aussage half sie ihm mit dem Text, ging die emotionalen Szenen mit ihm durch und half ihm insgesamt bei seiner schauspielerischen Arbeit. Darüber hinaus begleitete sie ihn auch zur Schule am Set und kümmerte sich um ihn.

Mittlerweile ist Schnapp zu einem jungen Erwachsenen herangewachsen und die Rollen der beiden haben sich gewandelt:

Und jetzt halte ich sie manchmal und beschütze sie, und ich bin größer als sie. Und sie sagte gestern Abend zu mir: ‘Es ist schon lustig, wie diese Rollen jetzt vertauscht sind. Du bist derjenige, der mich beschützt.’

Das zeigt nicht nur, wie sehr Schnapp selbst gewachsen ist, sondern auch, wie sich ihre Beziehung entwickelt hat. Ob sich die beiden auch nach dem Ende von Stranger Things so nah sein werden, ist unklar, aber die gemeinsamen Erinnerungen werden sie sicherlich noch lange wertschätzen.