Vor 36 Jahren hatte er seinen ersten Kurzauftritt, heute ist er ein Weltstar: Erkennt ihr ihn?

Dieser Schauspieler ergatterte seine erste, noch namenlose Filmrolle in Zurück in die Zukunft II. Habt ihr ihn schon erkannt?

Der Darsteller mit der grünen Mütze begann seine Filmkarriere in der Sci-Fi-Komödie Zurück in die Zukunft II an der Seite von Michael J. Fox. Das ist bereits 36 Jahre her.

Habt ihr schon eine Idee, wer auf dem Bild zu erkennen ist? Kleiner Tipp vor der Auflösung: Sein Gesicht dürfte euch aus der Herr der Ringe-Trilogie bekannt sein.

Vom Kinderdarsteller zum Hollywood-Star: Elijah Woods schneller Aufstieg

Richtig getippt! Elijah Wood wurde 1981 in Iowa geboren. Da sich sein künstlerisches Talent schon früh in diversen Schulaufführungen bemerkbar machte, zog die Familie nach Los Angeles, um ihm eine Karriere als Schauspieler zu ermöglichen.

Der Plan sollte aufgehen: Mit acht Jahren ergatterte er einen Kurzauftritt in der Science Fiction-Komödie Zurück in die Zukunft II im Jahr 1989. Hier ist er in einer Szene mit Michael J. Fox' legendärer Figur Martin McFly zu sehen als ein Junge, der Videospiele spielen möchte.

Ab den 90ern wurde Elijah Wood dann als Kinderdarsteller bekannt, der bereits neben Filmgrößen wie Richard Gere und Mel Gibson auf der großen Leinwand zu sehen war. In Avalon spielte er 1990 beispielsweise den Sohn von Elizabeth Perkins. Ab Sekunde 20 ist er auch im Trailer zu sehen:

Avalon - Trailer (Englisch)

Der große Durchbruch kam im Jahr 2001, als er die Hauptfigur Frodo Beutlin in Peter Jacksons Der Herr der Ringe: Die Gefährten sowie den beiden Fortsetzungen spielte. Von nun an war er als Hauptdarsteller mit einer der erfolgreichsten und beliebtesten Filmreihen aller Zeiten verbunden.



Zahlreiche Filmprojekte folgten: Von Sin City über Wilfred bis hin zu Yellowjackets kehrte Wood in unterschiedlichsten Rollen auf den Bildschirm zurück und wirkte bis heute bereits in über achtzig Film- und Fernsehproduktionen mit.

Zusätzlich gründete er 2010 mit The Woodshed (später Spectre Vision) seine eigene Produktionsfirma, die Horrorfilme herausbringt. Seinen jüngsten Auftritt hatte Elijah Wood 2024 in dem neuseeländischen Film Born to be Wild - Die Jagd nach dem schwarzen Panther.

Der Schauspieler kann bereits auf eine 36 Jahre andauernde Karriere zurückblicken und scheint nach wie vor im Filmgeschäft aufzugehen – sowohl vor als auch hinter der Kamera.