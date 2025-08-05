Vor 62 Jahren spielte er seine erste große Rolle, heute ist er einer der bekanntesten Schauspieler der Welt: Erkennt ihr ihn?

Der weltberühmte Schauspieler begann seine Karriere in einer Western-Serie und war von einem jungen Alter an vielen ein Begriff. Wisst ihr, wer sich hinter dem Bild verbirgt?

Der Darsteller auf dem Bild ist besonders für Action- und Western-Filme bekannt. Die Hauptrolle in einer Western-Serie vor 63 Jahren war der Beginn seiner Karriere.

Habt ihr schon eine Idee, wer es ist? Ein kleiner Tipp vor der Auflösung: Viele kennen ihn als Snake Plissken und er spielte eine Hauptrolle in Quentin Tarantinos The Hateful 8.

Richtig getippt: Kurt Russell startete früh durch

Kurt Russell kam 1951 zur Welt. Als Sohn eines Schauspielers und einer Tänzerin wurde ihm das Show-Geschäft in die Wiege gelegt. Seine erste Kino-Erfahrung sammelte er in dem Elvis-Presley-Film Ob blond - ob braun, in dem seine Beteiligung im Abspann aber nicht erwähnt wurde.

Anders war das in den Serien Ein Fremder kam nach Arizona und The Travels of Jaimie McPheeters. In der Western-Serie, die ihr oben im Bild seht, spielte Russell im Alter von nur zwölf Jahren von 1963 bis 1964 den Protagonisten Jaimie, der mit seinem Vater während der 1840er in den Westen der USA aufbricht. Er und sein Vater-Darsteller Dan O'Herlihy sind in allen 26 Episoden zu sehen. Kurz darauf folgte ein Vertrag bei der Walt Disney Company, der ihm zahlreiche Auftritte garantieren sollte.

Auch interessant: Die besten Filme mit Kurt Russell

Sein Image als Kinderstar änderte sich durch Regie-Legende John Carpenter. Durch seine Filme wie Die Klapperschlange, Das Ding aus einer anderen Welt und Big Trouble in Little China konnte sich Russell als lässiger Action-Darsteller etablieren. Seht den Trailer zu Die Klapperschlange von 1981, wo er seine ikonische Augenklappe und wallende Haarpracht trägt:

Die Klapperschlange - Trailer (Deutsch)

Später knüpfte er mit Backdraft – Männer, die durchs Feuer gehen und Fatale Begierde an seine Erfolge an. Auch in dem Fast & Furious-Franchise, in dem Universum von Guardians of the Galaxy sowie in Filmen von Quentin Tarantino tauchte der Schauspieler wiederholt auf. Seinen jüngsten Auftritt hatte er 2023 in der Godzilla-Serie Monarch: Legacy of Monsters.

Zum Weiterlesen: Dieser Film hat Kurt Russell fast gebrochen

Somit blickt Russell auf eine vielseitige Karriere zurück, die schon über ein halbes Jahrhundert andauert – und noch lange nicht beendet ist. Dieses Jahr wird er noch an der Seite von Matthew McConaughey im Thriller The Rivals of Amziah King zu sehen sein.