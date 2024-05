Vor The Boys Staffel 4 gibt es für Fans jetzt schon die beste Nachricht des Jahres

Kurz vor dem Start der 4. Staffel von The Boys macht Amazon Prime den Fans ein besonderes Geschenk und sichert die Zukunft der Serie. Staffel 5 steht jetzt nichts mehr im Weg.

Mit The Boys hat der Amazon Prime Video einen seiner bisher größten Serien-Hits gelandet. Kein Wunder, dass der Streaming-Dienst sehr interessiert daran ist, die Superhelden-Serie noch für ein paar Jahre bei sich zu behalten. Während Fans gespannt dem Start der 4. Staffel entgegenfiebern, schmiedet Amazon die Pläne für die Zukunft.

Wie der Hollywood Reporter berichtet, kehrt The Boys definitiv für eine 5. Staffel zurück. Amazon hat den neuen Folgen grünes Licht gegeben. Ihr müsst also nicht um die Verlängerung der kompromisslosen Comicverfilmung bangen. The Boys Staffel 5 ist in trockenen Tüchern. Auch Showrunner Eric Kripke ist weiterhin am Start.

Wann startet The Boys Staffel 5 bei Amazon Prime Video?

Für einen Starttermin ist es natürlich noch viel zu früh. Amazon hat die 5. Staffel gerade erst geordert. Der Dreh hat noch nicht angefangen. Vermutlich sind noch nicht einmal die Drehbücher geschrieben. Kripke dürfte die frühzeitige Verlängerung dennoch einiges an Planungssicherheit geben, wenn er sich an die Fortsetzung setzt.

Amazon The Boys

Zum Hauptcast der Serie gehören Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr und Erin Moriarty. Darüber hinaus gesellen sich Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit und Cameron Crovetti in die Runde. Es ist unklar, wer von ihnen auch in der 5. Staffel zurückkehrt.

Die 4. Staffel von The Boys startet am 13. Juni 2024 bei Prime Video. Zum Auftakt gibt es drei Episoden. Die verbleibenden fünf Episoden der Staffel werden danach im Wochentakt veröffentlicht. Das Staffelfinale feiert somit am 18. Juli 2024 seine Premiere und dürfte wie gewohnt für einiges an Diskussionen sorgen.

