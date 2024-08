Vor Wednesday Staffel 2 bei Netflix: Ohne diesen grandiosen Film ist das Fantasy-Universum nicht komplett

Wer den Start von Wednesday Staffel 2 nicht mehr abwarten kann, kann sich die Wartezeit jetzt versüßen. Lernt Wednesdays komplette Familie kennen und seid somit gut vorbereitet auf die neue Staffel.

Die Netflix-Serie Wednesday brach 2022 mehrere Streaming-Rekorde. Kein Wunder, dass Netflix eine 2. Staffel bestellt hat. Die morbide Wednesday ist allerdings nur ein Teil der legendären Addams Family. Wer die Netflix-Serie mochte, muss daher unbedingt den Filmklassiker Die Addams Family von 1991 schauen, in dem Wednesdays Familie komplett am Rad dreht. Aktuell streamt der Film bei Paramount+.



Neben Wednesday (im Film gespielt von Christina Ricci) gehören der Familie Addams der Vater Gomez (Raúl Juliá), die Mutter Morticia (Anjelica Huston), der Bruder Pugsley (Jimmy Workman), der Onkel Fester (Christopher Lloyd), die Großmutter (Judith Malina) und der Butler Lurch (Carel Struycken) an. Aber keine Sorge, auch der Liebling aus der Serie, Eiskaltes Händchen, taucht in dem Film auf und sorgt auch dort für einige Lacher.

Groteske Unterhaltung und Familienchaos pur: Darum geht's in Die Addams Family

Während die Serie den Fokus auf Wednesday und ihre Schulzeit legt, gibt es im Film den ganz normalen Addams-Familienwahnsinn. Die Kinder versuchen, sich gegenseitig umzubringen, Gomez und Morticia genießen ihre makabre Romantik und Onkel Fester sorgt mit seinen verrückten Experimenten für Chaos. Besonders unterhaltsam wird es, wenn die Familie auf die Normalos aus der Stadt treffen. Wer also das volle Spektrum des düster-komischen Treibens erleben möchte, wird vom Film nicht enttäuscht sein.

Hier könnt ihr den Trailer zu Die Addams Family schauen:

The Addams Family - Trailer (English)

Familienoberhaupt Gomez leidet an schlechtem Gewissen. Nach einem Streit mit seinem Bruder Fester verschwand dieser spurlos. Das bringt den in Geldnöte geratenen Anwalt Tully Alford (Dan Hedaya) auf eine Idee. Gordon, der Sohn einer seiner Klient:innen, sieht dem verschwundenen Fester nämlich verdammt ähnlich. Tully beschließt, diesen als den verlorenen Bruder auszugeben, um das Familienvermögen der Addams zu ergaunern.

Als der Ersatz-Fester plötzlich wieder auftaucht, ist die Freude bei Gomez und der restlichen Familie groß. Doch Wednesday ist misstrauisch und beginnt, den vermeintlichen Onkel zu beobachten. Fester bzw. Gordon muss sich in der unheimlichen Welt der Addams Family zurechtfinden, was zu vielen skurrilen Situationen und humorvollen Momenten führt. Letztendlich muss die Familie zusammenhalten, um die Wahrheit ans Licht zu bringen und ihr Zuhause vor dem raffgierigen Anwalt und seiner Klientin Abigail (Elizabeth Wilson) zu schützen.

Vor Wednesday Staffel 2 bei Netflix: Ein Blick in den alten Addams Family-Film lohnt sich definitiv

Die Addams Family ist eine satirische Darstellung einer “perfekten” amerikanischen Familie. Was auf andere beängstigend, eklig oder absolut verrückt wirkt, gehört bei den Addams zum Alltag. Die Schauspieler:innen erwecken die skurrilen Charaktere mit ihrem unverwechselbaren Charme und ihrer einzigartigen Darstellung zum Leben. Vor allem Christopher Lloyd (bekannt als Doc Brown aus der Zurück in die Zukunft-Reihe) drückt mit seiner Mimik genau das aus, was auch wir als Zuschauer:innen empfinden, wenn er die bizarren Geschehnisse der Addams Family beobachtet.

Übrigens, eine der Schauspieler:innen hat auch eine Nebenrolle in der Wednesday Serie. Na, habt ihr sie erkannt? Christina Ricci, die in der Wednesday-Serie die Lehrerin Ms. Thornhill spielt, verkörpert in diesem Film die unvergessliche Rolle der jungen Wednesday.

Neben vielen lustigen und rührenden Szenen besticht Addams Family vor allem durch die besondere Atmosphäre. Nicht umsonst wurde das Kostüm-Design für einen Oscar nominiert. Wer also nicht genug vom Wednesday-Universum bekommen kann, sollte unbedingt einen Blick in Die Addams Family wagen. Der Film ist bei Paramount+ im Stream verfügbar. Ein Tipp: Paramount+ kann als Amazon Prime Channel einen Monat lang kostenlos ausprobiert werden.

