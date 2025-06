Vorschau zum großen Rote Rosen-Finale: Valerie kehrt zurück

Bei Rote Rosen kommt es zum großen Finale. Valerie ist zurück und bekommt mit, was mit Olivia passiert ist. Außerdem versucht Bella Gunter zu überzeugen.

Die Situation bei Rote Rosen spitzt sich zu. Mo (Yunus Cumartpay), Simon (Thore Lüthje) und Julius (Jan Stapelfeldt) haben sich endlich in ihrer Männer-WG engagiert, um sich ordnungsgerecht um Olivia zu kümmern. Doch jetzt ist plötzlich Valerie (Maike Johanna Reuter) zurück.

Rote Rosen-Finale: Valerie ist nicht begeistert von der Männer-WG

Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 4191 vom 27. Juni



Zwischen Mo, Julius und Simon herrscht eine Harmonie – nicht zuletzt auch wegen Olivia. Doch plötzlich ist Valerie wieder da und geht gleich auf Julius los: Er hat sich nicht daran gehalten, Olivia von Simon fernzuhalten. Sie glaubt, dass Simon ihnen Olivia wegnehmen wird. Julius glaubt nicht an Valeries Anschuldigungen und weist sie zurück. Ein Zweifel bleibt.

Da Gunter (Hermann Toelcke) den Verkauf des Hotels an Victoria (Caroline Schreiber) ausgeschlagen hat, versucht es Bella (Alessia Mazzola) nochmal. Sie will Gunter intrigant überzeugen das Hotel zu verkaufen, doch der fällt nicht darauf herein. Er wendet sich enttäuscht von ihr ab.

So könnt ihr Rote Rosen schauen

Rote Rosen läuft montags bis freitags um 14:10 Uhr im Ersten. Die neueste Folge der beliebten Soap kann auch schon vorab in der ARD-Mediathek geschaut werden, sobald die vorige Folge im TV lief.