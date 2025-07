"War peinlich": Bauer sucht Frau International-Fans sind vom Verhalten dieser Bäuerin genervt

Bei Bauer sucht Frau International sucht Landwirtin Iris einen neuen Partner. Doch die Wahl-Amerikanerin kommt vor allem bei den Fans nicht besonders gut an.

Iris ist vor 25 Jahren in die USA ausgewandert und hat sich in Florida ihren Traum von einem Gnadenhof für Tiere verwirklicht. Doch eins hat ihr immer gefehlt: Der richtige Mann an ihrer Seite. Bei Bauer sucht Frau International soll sich das jetzt ändern, denn Iris hat zwei Männer zur Hofwoche eingeladen. Doch nicht nur die werden von den Fans kritisch beäugt, sondern auch Iris. Die Bäuerin finden viele Fans ziemlich nervig.

Bauer sucht Frau International: Iris bekommt Besuch von zwei Männern

Bereits in Folge 3 durfte Iris ihre Auserwählten Olaf und Ralf in Florida begrüßen. Die 55-Jährige hat zwar eine große Farm, sie hat aufgrund der Hurricanes eine Familie bei sich im Gasthaus aufgenommen. Das hat für Ralf und Olaf folgen, denn die beiden Männer müssen sich vorerst ein kleines Zimmer mit einem Bett und einer Luftmatratze teilen.

Vor allem für Olaf wird das zur echten Herausforderung. Sein Zimmernachbar scheint ein besonders lauter Schnarcher zu sein. Am nächsten Morgen kam die geräuschvolle Nacht zur Sprache und Olaf erklärte im Scherz, dass er eine relativ kurze Nacht hatte. Iris fasste Olafs Aussage als Seitenhieb auf. "Es fängt es schon an, unfair zu werden. Man sieht schon so die Mittel, die hier benutzt werden, um die Konkurrenz auszuschalten. Ich bin gespannt, wie kreativ die Herren da noch werden", so Iris zur Schnarch-Situation.

Fans sind von Bäuerin Iris genervt

Dass Olaf Ralfs Schnarchen zur Sprache gebracht hat, empfinden Fans alles andere als Seitenhieb. Sie nehmen auf Social Media ins Visier und sind sich sicher, dass keiner der beiden Männer zu ihr passt. Unter einem Beitrag des offiziellen Instagram-Accounts zur Sendung erklären einige User:innen:

Was ist denn daran bitte 'unfair', wenn einer sagt, dass er nicht schlafen kann? Meine Güte. War eher peinlich, dass die beiden so gedrungen übernachten mussten auf dieser weitläufigen Farm und dass die beiden sich noch ein Handtuch teilen mussten, weil die Gastgeberin dies verpennt hatte, denen Handtücher hinzulegen. Das haben die beiden Männer doch entspannt aufgenommen. Neee, das wird mit beiden nix.

Oder:

Sie passen beide nicht zu ihr. Ich wäre sehr schnell wieder weg, wenn man so empfangen wird. Und mit einem Unbekannten in eine Abstellkammer verfrachtet wird.

Wann und wo läuft Bauer sucht Frau International?

Bauer sucht Frau International am 16. Juni bei RTL gestartet. Jeden Montag und Dienstag gibt es auf dem Privatsender um 20:15 Uhr eine neue Folge. Wer nicht so lange warten möchte, kann bei RTL+ einschalten. Hier sind alle Sendetermine im Überblick