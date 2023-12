"War schwer, nicht zusammenzubrechen": Tom Sellecks allerliebste Blue Bloods-Episode ist eine der heftigsten

Blue Bloods-Hauptdarsteller Tom Selleck hat in den bisher 13 Staffeln eine Lieblingsfolge. Sie gehört für seine Figur zu den emotionalsten Episoden der Erfolgsserie.

Als Serien-Schauspieler eine Lieblingsfolge auszuwählen, ist nicht leicht. Insbesondere, wenn die Serie bereits seit mehr als 10 Jahren läuft, wie etwa das Polizisten-Drama Blue Bloods - Crime Scene New York. Hauptdarsteller Tom Selleck kann dennoch eine Episode benennen. Es handelt sich um die Folge Schüsse in der Nacht (im US-Original: The Job) aus Staffel 2. Sie verlangte dem Star alles ab.

In Tom Sellecks liebster Blue Bloods-Folge erlebt seine Figur den Tod eines Ex-Partners

Schüsse in der Nacht dreht sich einerseits um den Polizisten Danny (Donnie Wahlberg), der mit seiner Familie von einem unbekannten Schützen attackiert wird. Großes emotionales Gewicht lastet allerdings auf den Erlebnissen seines Vaters Frank (Selleck): Er muss den Tod eines Ex-Partners verdauen, der durch seinen heldenhaften Einsatz im World Trade Center am 11. September 2001 schwer erkrankte.

Tom Selleck erklärte TV Insider zu seiner Lieblingsfolge:

Der 11. September war im Gedächtnis der Menschen noch frisch. [...] Wir durften als erste Serie das World Trade Memorial zeigen, nachdem es fertig war. [...] Es war schwer für mich, [beim Dreh] nicht zusammenzubrechen. Denn Frank ist zu stark für so etwas.

Schüsse in der Nacht setzt sich mit der Bedeutung des 11. September im Gedächtnis von Zeitzeugen auseinander, zu denen in der Serie auch Frank gehört. Wie die Episode enthüllt, befand er sich am Tag der Anschläge in einem der Türme des Word Trade Centers und leidet unter einem sogenannten Überlebensschuld-Syndrom. Bei derart viel emotionaler Tiefe ist Sellecks besondere Beziehung zu der Folge verständlich.

