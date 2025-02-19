Deshalb verließ Regé-Jean Page Bridgerton wirklich

Regé-Jean Page wurde als Duke of Hastings in Bridgerton zum Star. Nach Staffel 1 musste die Netflix-Serie aber ohne ihn auskommen. Doch was waren die Gründe für seinen Ausstieg?

Bridgerton ist einer der ganz großen Serien-Hits auf Netflix. Die bisherigen drei Staffeln gehören gar zu den 15 erfolgreichsten des Streaming-Anbieters überhaupt. Naturgemäß wurden dadurch einige der Darsteller:innen praktisch über Nacht zu Stars, darunter auch Regé-Jean Page.



Als Simon Basset, dem Duke of Hastings, gelang dem Schauspieler 2020 der Karriere-Durchbruch. Zahlreiche Bridgerton-Fans waren fasziniert von Pages charismatisch-geheimnisvoller Performance des leidenschaftlichen Aristokraten, die ihm u. a. eine Emmy-Nominierung einbrachte. Umso härter dürfte für viele der Schlag gewesen sein, dass Page nach Staffel 1 die Serie verließ und bislang auch nicht mehr in seiner Rolle zurückkehrte. Aber warum eigentlich?

Für Regé-Jean Page war die Geschichte seiner Bridgerton-Figur auserzählt

Einer der Hauptgründe für Pages Bridgerton-Ausstieg ist recht pragmatischer Natur: Er hatte vor Beginn der Serie schlicht und einfach nur einen Vertrag für eine Staffel unterzeichnet, wie Cinema Blend berichtet. Natürlich konnte damals niemand ahnen, welch gigantischer Erfolg das Kostümdrama werden würde. Nichtsdestoweniger schlug Page ein lukratives Angebot der Macher:innen für eine Rückkehr in Staffel 2 aus. Die Begründung dafür lieferte er gegenüber Vanity Fair :

Ich habe mich für einen Job gemeldet, den ich dann auch gemacht habe, und dann habe ich noch ein paar andere Jobs gemacht. Das war's. [...] Ich wünschte, es wäre glamouröser als das. [Nachdem] wir mit der Geschichte fertig waren, war die Versuchung groß [...] zu sagen: 'Oh, die Geschichte ist wirklich gut gelaufen, also können wir das irgendwie ändern und ein paar andere Sachen erfinden'. [Aber] das war nie das, wozu wir uns verpflichtet hatten.



Das klingt ganz danach, als betrachte Page den Handlungsstrang seines Charakters Simon Basset als auserzählt und dessen Rückkehr zur Serie deshalb ohne großen inhaltlichen Mehrwert. Aus objektiver Sicht lässt sich der Meinung des Stars sicherlich beipflichten.

Vom Serien- zum Filmstar: Regé-Jean Page widmet sich Kino-Karriere

Zur Wahrheit gehört aber vermutlich auch, dass Page nun in größeren Dimensionen denkt, nachdem ihm Bridgerton zur weltweiten Bekanntheit verholfen hat. Dank des Netflix-Sprungbretts ist er mittlerweile auch ein gefragter Filmschauspieler, der in großen Blockbustern wie The Gray Man und Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben mitwirkte. Dieses Jahr ist er außerdem in Steven Soderberghs Spionage-Thriller Black Bag - Doppeltes Spiel zu sehen sein. Derzeit befindet sich zudem eine interessante Serie mit ihm in Vorproduktion – eine Neuauflage von Butch Cassidy und Sundance Kid.

Zwischendurch wurde Page sogar als neuer James Bond gehandelt. Doch selbst wenn es nicht dazu kommen sollte, werden wir den Ex-Serien-Star in Zukunft wohl noch häufiger auf der großen Leinwand und dem Bildschirm sehen.

Dieser Artikel erschien erstmals in ähnlicher Form im Februar 2025 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.