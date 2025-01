Das sind die 15 erfolgreichsten Staffeln von Netflix-Serien überhaupt – eine davon kehrt diesen Monat zurück

In diesem Ranking erfahrt ihr, welche 15 Staffeln bei Netflix vom Publikum am häufigsten aufgerufen wurden und somit am heißesten begehrt waren. Eine der Serien geht schon in wenigen Tagen weiter.

Laut der Statistiken bei Statista gibt es beim Streaming-Giganten Netflix in Deutschland derzeit rund 5.400 Filme knapp 2.600 Serien. Trotz des enormen Angebots gelingt es einigen Serien, beim Publikum besonders hervorzustechen und ein beachtliches Publikum zu finden.

Netflix selbst aktualisiert regelmäßig seine Liste der erfolgreichsten Serien-Staffeln von Eigenproduktionen. Eine davon wurde bereits über 252 Millionen Mal gestreamt und eine davon kehrt bald zurück. Für diese Top 10 haben wir die gesamten Streams einer Staffel als Grundlage genommen und beziehen uns wie Netflix auf die einzelnen Staffeln. Manche Serien haben so viele erfolgreiche Staffeln veröffentlicht, dass sie gleich mehrmals in der Liste erscheinen. Wie viele davon habt ihr gesehen?

Platz 15 der erfolgreichsten Netflix-Serien: Bridgerton, Staffel 2

Anzahl der Gesamt-Streams: 93.800.000

Bridgerton - S02 Trailer (Deutsch) HD

Ein kleiner Spoiler vorweg: Bridgerton taucht nicht nur einmal im Ranking der erfolgreichsten Netflix-Staffeln auf. Denn die Serie, die 2020 startete und auf Julia Quinns gleichnamiger Romanreihe basiert, löste einen regelrechten Hype bei den Netflix-Abonnent:innen aus.

Sie spielt im 19. Jahrhundert im Londoner Stadtteil Mayfair und handelt von der dortigen High Society, die während der Ballsaison jeweils eine Heiratspartie sucht. Allerdings mit Einschränkungen, denn der Rang der Debütantinnen hängt von der britischen Königin und dem Klatsch der geheimnisvollen Lady Whistledown ab. In Bridgerton Staffel 2 steht der älteste Sohn, Viscount Anthony, im Vordergrund, der eigentlich das Herz von Edwina Sharma, dem „Juwel der Ballsaison“, gewinnen möchte, sich aber heimlich in ihre Schwester verliebt.

Platz 14 der erfolgreichsten Netflix-Serien: Stranger Things, Staffel 3

Anzahl der Gesamt-Streams: 94.800.000

Stranger Things - S03 Trailer (Deutsch) HD

In Stranger Things stehen vier befreundete Jungen und das mysteriöse, plötzlich aufgetauchte Mädchen Elfi, das über psychokinetische Fähigkeiten verfügt, im Mittelpunkt. Die Serie spielt in den 1980er Jahren im fiktiven Ort Hawkins in Indiana und hält viele visuelle Referenzen zu Filmen wie E.T. oder Poltergeist bereit.

Es geht viel um das Leben in einer anderen Dimension und die Frage nach dem richtigen Lebensmittelpunkt, die in Stranger Things Staffel 3 vor allem die Mutter-Figur Joyce umtreibt. Weiter vorne in der Liste werdet ihr noch einen Eintrag zur Serie finden.

Platz 13 der erfolgreichsten Netflix-Serien: In ewiger Schuld

Anzahl der Gesamt-Streams: 98.200.000

In ewiger Schuld - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die Serie In ewiger Schuld, welche im Original Fool Me Once heißt, wurde erst im Jahr 2024 veröffentlicht. Der Name der Serie könnte nicht besser passen, denn die Ex-Soldatin Maya, steht wohl tatsächlich „in ewiger Schuld“: Als sie ihren ermordeten Mann auf einer versteckten Überwachungskamera sieht, stößt sie auf eine tödliche Verschwörung, die weit in ihre Vergangenheit reicht.

Was sie getan hat und was es mit der Verschwörung auf sich hat, erfahren die Zuschauer:innen in bislang acht fesselnden Folgen. In ewiger Schuld ist zudem wie die neuere Serie Ich vermisse dich Teil eines riesigen Netflix-Universums mit zahlreichen Harlan Coben-Verfilmungen.

Platz 12 der erfolgreichsten Netflix-Serien: The Night Agent, Staffel 1 – Staffel 2 kommt diesen Monat

Anzahl der Gesamt-Streams: 98.200.000

The Night Agent - S02 Trailer (Deutsch) HD

Auch The Night Agent ist noch gar nicht allzu lang auf Netflix verfügbar und konnte seit 2023 eine große Fanbase anziehen, die sich nun über eine 2. Staffel freuen darf. Diese soll bereits am 23. Januar 2025 starten und wird sicherlich genauso mitreißend wie die Erste. Alles, was ihr über die Fortsetzung wissen müsst, findet ihr in unserem Überblicksartikel zu The Night Agent Staffel 2.

Für alle, die Staffel 1 noch nicht gesehen haben: Es geht um den FBI-Agenten Peter Strickland und die Cybersecurity-Expertin Rose Larkin, die durch einen nächtlichen Telefonanruf zusammenkommen und ein immer komplexeres Netz politischer Intrigen entwirren müssen.

Platz 11 der erfolgreichsten Netflix-Serien: Haus des Geldes, Staffel 5

Anzahl der Gesamt-Streams: 99.200.000

Haus des Geldes - S05 Trailer (Deutsch) HD

Haus des Geldes von 2017 ist der größte spanische Erfolg bei Netflix. Mit 5 Staffeln und mittlerweile sogar Spin-offs und Remakes ist aus dem ursprünglichen Heist in der spanischen Banknotendruckerei ein riesiges Franchise entstanden. In Staffel 4 und 5, die sich beide in dieser Liste befinden, belagert unsere Gang rund um den Professor bereits die spanische Zentralbank.



Haus des Geldes Staffel 5 ist nicht die einzige, extrem erfolgreiche Staffel des Franchise. Es befinden sich gleich 3 Staffeln unter den meistgesehenen nicht-englischsprachigen Netflix-Serien – dort befindet sich auch das Spin-off Berlin auf Platz 10.

Platz 10 der erfolgreichsten Netflix-Serien: Lupin, Staffel 1

Anzahl der Gesamt-Streams: 99.500.000

Lupin - S01 Trailer (Deutsch) HD

Während Haus des Geldes aus Spanien stammt, ist Lupin von 2021 der erfolgreichste französische Netflix-Export und wieder geht es um Heists und coole Einbrecher:innen. Diesmal steht der titelgebende Lupin (Omar Sy) im Zentrum, der mit allerlei genialen Masken und Verkleidungen wie präzise geplanten Raubzügen den Reichsten ihre schönsten Schätze klaut. Angelehnt ist seine Figur an Arsène Lupin, die Hauptfigur der berühmten Romanreihe von Maurice Leblanc.

Auch die 2. und 3. Staffel waren ein großer Erfolg für Netflix, wenn auch nicht so enorm wie der Auftakt der Serie. Eine 4. Staffel ist bereits in Planung.

Platz 9 der erfolgreichsten Netflix-Serien: Haus des Geldes, Staffel 4

Anzahl der Gesamt-Streams: 106.000.000

Haus des Geldes - S04 Trailer (Deutsch) HD

Die 4. Staffel des spanischen Erfolgs Haus des Geldes von 2017 ist interessanterweise die erfolgreichste der Serie bei Netflix. Ungeschlagen steht sie an der Spitze des Franchise. Es ist die vorletzte der Mutterserie, danach schloss Staffel 5 den Überfall endgültig ab.

In Haus des Geldes Staffel 4 eskaliert die Situation zunehmends. Die Truppe befindet sich seit Staffel 3 bereits nicht mehr in der Notendruckerei wie zu Beginn der Serie, sondern in der Zentralbank Spaniens. Die Kriminellen rund um den Professor befinden sich im erbitterten Krieg mit der Polizei.

Platz 8 der erfolgreichsten Netflix-Serien: Bridgerton, Staffel 3

Anzahl der Gesamt-Streams: 106.000.000

Bridgerton - S03 Trailer (Deutsch) HD

Und hier haben Bridgerton schon zum zweiten Mal, aber nicht zum letzten Mal! Nachdem die 2. Staffel auf Platz 15 sitzt, schafft es die 3. sogar auf Platz 8.

In Bridgerton Staffel 3 steht ein Plot im Vordergrund, der einigen Zuschauer:innen bekannt vorkommen könnte: das Gefühl, heimlich in den besten Freund verliebt zu sein. So geht es in diesem Fall der Protagonistin Penelope Featherington. Ob ihr Freund Colin Bridgerton diese Liebe erwidert, beantwortet die 3. Staffel.

Platz 7 der erfolgreichsten Netflix-Serien: Das Damengambit

Anzahl der Gesamt-Streams: 112.800.000

Das Damengambit - S01 Trailer (Deutsch) HD

Ähnlich wie Bridgerton basiert auch Das Damengambit auf einer gleichnamigen Romanvorlage, in diesem Fall von Walter Tevis aus dem Jahr 1983. Die Drama-Miniserie wurde im Oktober 2020 auf Netflix veröffentlicht und erlangte in Deutschland vor allem auch deshalb viel Popularität, weil viele Drehorte in Berlin beheimatet sind.

Es geht um Elizabeth „Beth“ Harmon, die in den 1950er Jahren in einem Waisenhaus in Kentucky aufwächst und dort ihr Talent zum Schach entdeckt. Sie hat hohe Ambitionen, Weltmeisterin zu werden, leidet zeitgleich aber auch unter einer Medikamenten- und später auch Alkoholabhängigkeit.

Platz 6 der erfolgreichsten Netflix-Serien: Bridgerton, Staffel 1

Anzahl der Gesamt-Streams: 113.300.000

Bridgerton - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wenn es schon Staffel 2 und 3 ins Ranking geschafft haben, darf die 1. Staffel Bridgerton natürlich auch nicht fehlen. Auch hier geht es um eine spannende Liebesgeschichte, die eigentlich gar keine echte werden sollte. Doch zwischen der ältesten Tochter Daphne und Simon Basset, dem Duke of Hastings, entwickeln sich trotz eines Pakts doch noch wahre Gefühle. Die 1. Staffel ist damit immer noch die erfolgreichste des Bridgerton-Franchise bei Netflix.

Platz 5 der erfolgreichsten Netflix-Serien: Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer

Anzahl der Gesamt-Streams: 115.600.000

Dahmer: Monster Die Geschichte von Jeffrey Dahmer - Trailer (Deutsch) HD

In der von Ryan Murphy und Ian Brennan produzierten Serie Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer geht es um die reale Geschichte des verurteilten Mörders Jeffrey Dahmer, der 17 jungen Männer ermordete. Dabei ging er fast immer gleich vor und praktizierte in einigen Fällen sogar Kannibalismus, was ihm den Namen The Milwaukee Cannibal einbrachte.

Die Serie beschäftigt sich unter anderem damit, wie er trotz dieser Gräueltaten so lange einer Verhaftung entgehen konnte. Rund um die Serie entstand nach ihrer Veröffentlichung eine hitzige Debatte über ihre Darstellung wahrer Verbrechen in Serien und was das für die traumatisierten Hinterbliebenen bedeutet.

Platz 4 der erfolgreichsten Netflix-Serien: Stranger Things, Staffel 4

Anzahl der Gesamt-Streams: 140.700.000

Stranger Things - S04 Ausgabe 1 Trailer (Deutsch) HD

Stranger Things ist eine von vier Serien, die es mit mehreren Staffeln in das Ranking geschafft hat. Doch während Staffel 1 und Staffel 2 hier nicht vertreten sind, schafft es Staffel 4 von Stranger Things sogar fast ganz nach vorne. Stranger Things ist damit die erfolgreichste Sci-Fi-Serie bei Netflix. Derzeit warten wir auf die 5. und abschließende Staffel, die 2025 erscheinen soll und diese Topliste nochmals ordentlich durchrütteln könnte.

Im Vordergrund stehen in der 4. Staffel vor allem Joyce mit ihren Kindern und Elfi, die nach Kalifornien gezogen sind. Ihnen fällt es schwer, sich in der neuen Schule einzugewöhnen. Hopper, der zuvor eine Explosion überlebte und nun in Russland gefangen ist, versucht unterdessen, Kontakt zu ihnen herzustellen, während eine Kreatur von der anderen Seite Rache an der Kleinstadt in Indiana plant.

Platz 3 der erfolgreichsten Netflix-Serien: Squid Game, Staffel 2

Anzahl der Gesamt-Streams: 152.500.000

Squid Game - S02 Trailer (Deutsch) HD

Über drei Jahre mussten Fans der südkoreanischen Überflieger-Serie Squid Game auf die Fortsetzung warten und Ende 2024 war es endlich so weit. Weniger tödliche Spiele, aber nicht weniger Gesellschaftskritik: Auch die 2. Staffel von Squid Game konnte die Massen begeistern und Squid Game bleibt die erfolgreichste nicht-englischsprachige Netflix-Serie überhaupt – sie konnte bloß sich selbst nicht schlagen.

Platz 2 der erfolgreichsten Netflix-Serien: Wednesday, Staffel 1

Anzahl der Gesamt-Streams: 252.100.000

Wednesday - S01 Trailer (Deutsch) HD

Von Wednesday hat mittlerweile wohl schon jeder etwas gehört, denn die Serie dient sogar als Inspiration für Halloween-Kostüme und TikTok-Tänze. Im Fokus steht Wednesday Addams, eine Teenagerin mit übersinnlichen Fähigkeiten, die versucht, ein Monster-Mysterium an ihrer Schule, der Nevermore Academy, zu lösen. Dort werden mehrere Morde von einem seltsamen Monster begangen. Staffel 2 von Wednesday ist in Planung.

Die Serie ist so viel mehr, denn sie zeigt, wie wichtig es ist, gegen Mobbing einzustehen und die Wehrlosen zu verteidigen. Kein Wunder also, dass sie mittlerweile über 252 Millionen Aufrufe erzielen konnte und die erfolgreichste, englischsprachige Netflix-Serie aller Zeiten ist – eingekesselt von Squid Game.

Platz 1 der erfolgreichsten Netflix-Serien: Squid Game, Staffel 1

Anzahl der Gesamt-Streams: 265.200.000

Squid Game - S01 Trailer (Deutsch) HD

Als die südkoreanische Serie Squid Game von Hwang Dong-hyuk im September 2021 bei Netflix startete, hatte sie im Vorfeld kaum jemand auf dem Schirm. Quasi über Nacht mauserte sie sich zu einem globalen Phänomen, über das wochenlang die halbe Welt zu sprechen schien. Spätestens als im Jahr 2020 der Oscar für den Besten Film an Parasite aus Südkorea ging, war das Land endlich mehr als nur ein Geheimtipp für eingängig umgesetzte Gesellschaftskritik. Auch Squid Game schlägt in diese Kerbe.

In Squid Game wird hoch verschuldeten Leuten das Angebot gemacht, in einem brutalen Spiel auf Leben und Tod für eine Menge Siegergeld gegeneinander anzutreten. Trotz des Damoklesschwerts über den Köpfen, wollen viele nicht aufhören, sich den tödlichen Parcours und kniffligen Spielen zu stellen, da sie ohne das Siegergeld auch keine Chance mehr auf ein glückliches Leben haben.

Das macht Squid Game Staffel 1 nicht nur zur beliebtesten nicht-englischsprachigen Serie bei Netflix, sondern zur populärsten überhaupt und das vollkommen zurecht.

Mehr News zu Netflix:

Podcast-Tipp: Wie gut ist Squid Game Staffel 2 – und wie geht's weiter?

Wenn ihr noch tiefer einsteigen wollt in den größten Netflix-Erfolg, könnt ihr euch unseren Podcast dazu anhören. Erfüllt Staffel 2 von Squid Game unsere Erwartungen? Und wie geht es danach weiter?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben neuen Squid Game-Figuren und dem kontroversen Cliffhanger-Ende diskutieren wir auch Theorien zur 3. Staffel, die noch dieses Jahr erscheint, um die erfolgreichste Netflix-Serie überhaupt abzuschließen.