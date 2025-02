„Was für ein Versäumnis“: Seit 41 Jahren bereut Nicole Kidman, diese Rolle ausgeschlagen zu haben

Eine abwechslungsreiche Karriere wie die von Nicole Kidman sollte keinen Platz für Versäumnisse lassen. Und doch gibt es eine Rolle, die ihr entgangen ist – und das aus eigenem Antrieb.

Nicole Kidman ist ein Weltstar und die Filmografie der Schauspielerin ist mit zahlreichen Highlights gespickt. Vor 41 Jahren gab es jedoch eine Rolle, die für eine damals jugendliche Nicole Kidman unvorstellbar war. Aus heutiger Sicht bereut die Schauspielerin ihre Entscheidung.

Nicole Kidman lehnte Jane Campions Rollenangebot ab

Wie Indiewire erst vergangenen November berichtete, kam dieses Rollenangebot ausgerechnet von der Regisseurin Jane Campion. Kidman sollte in späteren Projekten wie Portrait of a Lady oder der Krimi-Serie Top of the Lake mit ihr zusammenarbeiten.

Doch für eine damals 17 Jahre junge Nicole Kidman schien die Zeit für eine kreative Zusammenarbeit mit der Regisseurin noch nicht gekommen.

Campion, damals selbst noch Filmstudentin, wollte Nicole Kidman für A Girl's Own Story engagieren. Der 27-minütige Film fokussiert sich auf die Lebenswelt junger Frauen und erste sexuelle Erlebnisse. Die Schauspielerin, zu diesem Zeitpunkt gerade in einem Schul-Theaterstück aktiv, lehnte das Angebot aber ab.

41 Jahre später bereut Nicole Kidman ihre Entscheidung

Eine Entscheidung, die sie über Jahrzehnte bereuen sollte. So äußerte sich eine erwachsene Nicole Kidman inzwischen dazu:

Die Regisseurin Jane Campion kam und saß hinten in dem kleinen Theater und besetzte mich dann in einem ihrer Studentenfilme. Aber ich habe es nicht gemacht - ich wollte in dem Film keine Duschhaube tragen und nicht hübsch aussehen. Es ist ein großes Versäumnis. Was für ein Versäumnis!

Als Kidman den AFI Live Achievement Award erhielt, galt ihr Dank insbesondere jenen Filmemacher:innen, die ihr erlaubt hatten, unkonventionelle Frauen zu spielen.

Die Schauspielerin hob Jane Campion dabei besonders hervor und bezeichnete sie als Freundin. Im Kino ist Kidman aktuell als Hauptdarstellerin in dem erotischen Drama Babygirl zu sehen.