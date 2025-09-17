Was ihr vor dem The Boys-Finale unbedingt wissen müsst: Das Ende von Gen V Staffel 2 erklärt

Die 2. Staffel von Gen V endet mit einem spektakulären Finale. Was das Ende von Folge 8 für Staffel 5 des Amazon-Hits The Boys bedeutet, erfahrt ihr hier.

Amazons Superhelden-Serie The Boys verabschiedet sich 2026 mit der heiß erwarteten 5. Staffel. Doch zuvor liefert schon die Fortsetzung der Spin-off-Serie Gen V einen Vorgeschmack darauf, wie sich manche Hauptfiguren vor der finalen Konfrontation mit Homelander in Stellung bringen.

Seit dem 22. Oktober ist das Finale von Gen V Staffel 2 bei Prime Video zu streamen. Folge 8 bringt nicht nur eine extrem unterhaltsame Season zum Abschluss, sondern reicht den Staffelstab mit einer Überraschung an The Boys weiter. Für alle Neugierigen und jene Fans, die das Spin-off gar nicht schauen, haben wir nachfolgend eine Erklärung des Endes und der Vorbereitungen auf Staffel 5 der Hauptserie.

Achtung, es folgen Spoiler:



Das Ende von Gen V Staffel 2 erklärt

In Gen V folgen wir den Erlebnissen junger Menschen mit Superkräften, die an der Godolkin Universität zu den Superheld:innen von Morgen ausgebildet werden. Die Uni ist aber nicht nur Talentschmiede für die nächsten Influencer, die Vought International schamlos ausbeuten kann, sondern eine Fassade für düstere Forschungen und Experimente.

Im Verlauf der 2. Staffel wird enthüllt, dass die Schule einst von Thomas Godolkin (Ethan Slater) errichtet wurde, um dort eines Tages gottgleiche Supes im Rahmen des Projekts Odessa zu erschaffen. Im Laufe der Jahrzehnte überlebten aber nur zwei Probanden des Geheimprogramms: Homelander und Marie Moreau (Jaz Sinclair). Die Gen V-Heldin mit der Fähigkeit, Blut manipulieren und sogar Tote wiedererwecken zu können, ist damit eine der stärksten Supes überhaupt.

Nachdem er jahrzehntelang tot geglaubt war, feiert Thomas Godolkin im Finale von Staffel 2 seine fulminante Rückkehr in die Öffentlichkeit und entpuppt sich als weitaus größeres Übel als Homelander. Godolkin strebt zwar auch die Übermacht von Supes gegenüber den Menschen an, will jedoch auch die Nutzlosen und Schwachen seiner eigenen Rasse dafür ausradieren.

Superhelden, die ihre Kräfte selbstgefällig für Sex, Likes und Geld missbrauchen, verachtet er. Dazu zählt auch Homelander. Godolkins Plan ist es, mithilfe seiner telepathischen Kräfte dessen Körper zu steuern und ihn zu töten. Um sicherzugehen, ob ihm das gelingen kann, will er zuerst in den Kopf der zweitstärksten Supe eindringen: Marie.

In einem aufregenden Endkampf kann Thomas Godolkin glücklicherweise aufgehalten werden. Dank ihrer weiterentwickelten Kräfte bringt Marie dessen Kopf schlussendlich zum Platzen und fährt den Sieg ein. Schon wieder endet ein Schuljahr mit einem Blutbad auf dem Campus. Dozent und Andres Vater Polarity (Sean Patrick Thomas) ist sich sicher, dass Vought Marie und ihre Freunde als Sündenböcke dafür verantwortlich machen wird und rät ihnen zur Flucht. Und damit beginnt die Staffelübergabe zum The Boys-Finale.

Das Finale von Gen V Staffel 2 enthüllt: Marie und Co. kehren in The Boys Staffel 5 zurück

Marie, Emma (Lizze Broadway), Cate (Maddie Phillips), Sam (Asa Germann), Jordan (London Thor und Derek Luh) sowie Maries Schwester Annabeth (Keeya King) befinden sich am Ende von Staffel 2 auf der Flucht. Schnell werden sie aber von einem bekannten Gesicht aufgespürt: Annie January aka Starlight (Erin Moriarty) tritt der Gang gegenüber und lädt diese ein, ein Teil des Widerstandes zu werden. Das ist aber nicht der einzige The Boys-Cameo.

Wie konnte Annie die jungen Supes so schnell auffinden? Mit etwas Hilfe des ehemaligen Seven-Mitglieds und Speedsters A-Train (Jessie T. Usher), der die Gruppe mit den Worten begrüßt: "Ihr seid jetzt verdammte Rebellen!". In der 4. Staffel von The Boys wendete sich A-Train als Maulwurf gegen Vought, weshalb er am Ende mit seiner Familie untertauchen musste. Jetzt haben wir die Bestätigung, dass er sich endgültig auf die Seite der Guten geschlagen hat und dem Kampf gegen das Homelander-Regime anschließt.



Nach den Ereignissen aus Gen V Staffel 2 sieht die Ausgangssituation für das große The Boys-Finale und die unvermeidliche Eskalation des Konflikts zwischen Hometeamern und Starlightern weitaus hoffnungsvoller aus, als noch zuvor. Annie January ist längst nicht mehr allein und konnte sich eine Widerstandsgruppe aufbauen, zu der jetzt auch die sechs jungen Supes aus dem Spin-off gehören, die in Staffel 5 der Hauptserie voraussichtlich alle zurückkehren.

Es ist davon auszugehen, dass die Gen V-Gang in Staffel 5 Annie dabei unterstützt, die restlichen The Boys-Mitglieder aus Homelanders Gefangenenlagern zu befreien. Vor allem Marie könnte als eine der mächtigsten Superheldinnen überhaupt, die sogar Homelander ebenbürtig ist, eine Schlüsselrolle einnehmen. Ist es womöglich ihre Bestimmung, den soziopathischen Fiesling selbst zur Strecke zu bringen? Oder wird seinem Erzfeind Billy Butcher diese Ehre zuteil?

Wer lediglich The Boys, aber nicht das Spin-off schaut, wird in Staffel 5 vor allem von einer großen Charakterveränderung überrascht sein. Die beiden Superheld:innen Cate und Sam traten zuvor in Staffel 4 als neue Jungstars von Vought International in Erscheinung, die für Homelander sogar Jagd auf The Boys-Mitglieder machten. Seitdem haben sie jedoch die Seiten gewechselt und sind jetzt Teil des Widerstandes.

Wann startet The Boys Staffel 5 bei Amazon?

Ein konkreter Starttermin für die 5. Staffel von The Boys liegt aktuell noch nicht vor. Die Dreharbeiten sind jedoch seit Juli 2025 abgeschlossen, womit einer Veröffentlichung im kommenden Jahr nichts im Wege steht. Wir rechnen mit einem Start im Sommer 2026 bei Prime Video.