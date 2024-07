The Boys-Finale wird zum ultimativen Homelander-Albtraum: Das Schock-Ende von Staffel 4 verändert alles

The Boys Staffel 4 erschüttert im Finale den Status Quo für Homelander und Butcher. Was das Ende für die 5. Staffel bedeutet und wann dieses bei Amazon startet, erfahrt ihr hier.

Die gute Nachricht: Amazons Superhelden-Satire The Boys kehrt definitiv für eine 5. Staffel zurück. Die schlechte Nachricht: Es wird gleichzeitig auch die letzte Season sein, die die Geschichte der ewigen Feindschaft zwischen Homelander (Antony Starr) und Billy Butcher (Karl Urban) zu einem Abschluss bringt.



Aber wann könnte The Boys Staffel 5 bei Prime Video starten? Und was verrät das Ende von Staffel 4 darüber, wie es im letzten Kapitel der Anti-Superhelden-Saga weitergehen könnte? Wir haben die wichtigsten Infos zusammengetragen.

Wann startet The Boys Staffel 5 bei Amazon Prime Video?

Eines ist sicher: Uns erwartet im Serienfinale von The Boys die absolute Eskalation. Bis es allerdings so weit ist, wird es mal wieder eine ganze Weile dauern. Wie Variety im Juni berichtete, arbeiten Serienschöpfer Eric Kripke derzeit fleißig an den Drehbüchern zu Staffel 5.



Schaut hier nochmal den Trailer zu The Boys Staffel 4:

The Boys S04 - Trailer (Deutsch) HD

Geplant ist, dass die Dreharbeiten im November 2024 starten und Mitte 2025 abgeschlossen werden. Somit können wir bereits jetzt ausschließen, dass die 5. Staffel von The Boys schon kommendes Jahr startet, sondern erst 2026 bei Amazon Prime Video erscheinen wird.

Ganz so lang müssen Fans aber nicht ohne The Boys-Content auskommen, denn eine Fortsetzung der Spin-off-Serie Gen V befindet sich derzeit in Produktion. Gen V Staffel 2 wird voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres bei Prime Video aufschlagen. Ein Wiedersehen mit Homelander ist also schon früher möglich.

Achtung, ab hier folgen Spoiler zum Ende von The Boys Staffel 4:



The Boys Staffel 5: Wie das Season 4-Ende das große Finale vorbereitet

Am Ende der 4. Staffel überschlugen sich die Ereignisse und ein völlig neuer Status Quo wurde etabliert, der ein aufregendes Serienfinale in Staffel 5 verspricht. Ein neues Zeitalter der Superhelden hat begonnen: Das Kriegsrecht wurde ausgerufen und Homelander darf im Namen der neuen US-Regierung unter Präsident Calhoun ein quasi faschistisches Regime errichten.

Amazon Homelander

Unter dem Vorwand, ein patriotischeres Amerika zu erschaffen, erklärt Homelander alle Supes-kritischen Stimmen (und Liberalen) zum Feindbild und lässt diese von anderen ihm treu ergebenen Supes jagen und in Straflager sperren. Seine erste Amtshandlung: Am Ende von Staffel 4 werden die Mitglieder der Boys aufgespürt und inhaftiert. Einzig die geflüchtete Starlight (Erin Moriarty) und Billy Butcher befinden sich noch in Freiheit.

Was ist Billy Butchers Plan in Staffel 5?

Nach dem großen Twist, der Joe Kessler als abgespaltene Persönlichkeit Butchers enthüllte, scheint der ehemalige Boys-Anführer nun komplett seiner dunklen Seite erlegen zu sein und befindet sich auf dem besten Weg, zum Superschurken zu werden. Jetzt ist er gefährlicher denn je.

Billy Butchers restliche Lebenszeit neigt sich dem Ende zu und verfügt er auch noch über Superkräfte, was einerseits eine epische Konfrontation mit seinem erklärten Feind Homelander verspricht. Von Butcher geht aber noch eine größere Gefahr aus. Er könnte seinen Plan, mit einem Virus alle lebenden Supes zu töten, in die Tat umsetzen. Ob am Ende sein Hass oder seine Menschlichkeit siegt?

Kann Starlight die Boys retten?

Alle Hoffnung für die Boys liegt bei Starlight, der am Ende von Staffel 4 die Flucht gelang. Wir können davon ausgehen, dass sie in der nächsten Staffel nach Verbündeten sucht, um MM, Hughie, Frenchie und Kimiko aus der Gefangenschaft zu befreien. Vielleicht schlägt sich A-Train (Jessie T. Usher) jetzt endgültig auf die Seite der "Guten"?

Was passiert mit Homelander, Ryan und Soldier Boy?

Die Entwicklung von Homelander neigt sich ihrem Endstadium zu. Am Ende von Staffel 4 hat er mehr Macht denn je erlangt. Nicht nur ist er de facto der Anführer einer offiziellen Super-Polizei, auch scheint es nach seinem "Purge" bei Vought International keine Kontrollinstanz mehr für ihn zu geben. Jetzt haben die Supes das Sagen.

Amazon Ryan und Homelander

In Staffel 5 können wir uns aber auch auf jede Menge Super-Familiendrama im Hause Homelander freuen. Die versehentliche Tötung von Grace Mallory könnte einen Umbruch in Ryans Entwicklung hin zu einem Mini-Homelander bedeuten und ihn von seinem Papa distanzieren. Zusätzliches Drama und reichlich Daddy Issues verspricht die Rückkehr von Homelanders leiblichem Vater Soldier Boy.

Weitere offene Fragen für The Boys Staffel 5:

Wie geht es für Ashley weiter, nachdem sie sich selbst Compound V injiziert hat?



Wie geht es für A-Train nach seiner Flucht weiter?

Welches Ziel verfolgt Sister Sage als nächstes, nachdem sie eine 2. Phase ihres Masterplans angekündigt hat?

Und die wichtigste Frage von allem: Wer wird am Ende überleben oder wird der unausweichliche Showdown zwischen Homelander und Butcher die ganze Welt vernichten?

Besetzung: Wer kehrt in The Boys Staffel 5 zurück?

Die aktuelle Hauptbesetzung der Seven und der Boys wird aller Voraussicht nach auch für das große Serienfinale zurückkehren. Obwohl A-Train zuletzt in Folge 7 der 4. Staffel die Flucht ergriff, können wir davon ausgehen, dass auch er wieder dabei sein wird. Aber wie sieht es mit früheren Charakteren aus, die in der jüngsten Staffel nicht dabei waren? 3 Rückkehr sind schon so gut wie sicher.

Queen Maeve (Dominique McElligott) wird seit dem Staffel 3-Ende von der Öffentlichkeit für tot gehalten. Auch wenn sie keine Kräfte mehr hat, könnte sie sich als Geheimwaffe dem finalen Kampf gegen Homelander anschließen.

(Dominique McElligott) wird seit dem Staffel 3-Ende von der Öffentlichkeit für tot gehalten. Auch wenn sie keine Kräfte mehr hat, könnte sie sich als Geheimwaffe dem finalen Kampf gegen Homelander anschließen. Soldier Boy (Jensen Ackles) liegt zwar immer noch auf Eis, doch die Abspannszene von Staffel 4 hat seine Rückkehr so gut wie bestätigt.

(Jensen Ackles) liegt zwar immer noch auf Eis, doch die Abspannszene von Staffel 4 hat seine Rückkehr so gut wie bestätigt. The Legend (Paul Reiser) war einst hochrangiger Mitarbeiter für Vought und diente den Boys später als Informant. Nach einem kurzen Auftritt in Staffel 3 wurde seine Rückkehr für Staffel 5 bereits bestätigt, wie Comic Book berichtete.

Nicht nur bekannte, sondern auch neue Charaktere werden in der finalen Season von The Boys zu sehen sein. Bereits seit einiger Zeit steht ein möglicher Auftritt von Supernatural-Darsteller Jared Padalecki in Staffel 5 im Raum, der allerdings noch nicht final bestätigt ist. Aber seien wir ehrlich: Ohne einen gemeinsamen Auftritt der Supernatural-Co-Stars Jared Padalecki und Jensen Ackles darf The Boys nicht enden.