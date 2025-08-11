Wednesday haut die Fans mit 90-Sekunden-Meisterwerk in Folge 1 um: "Hat meine Seele neu belebt"

Die ersten vier Folgen von Wednesday Staffel 2 begeistern auf Netflix viele Fans. Eine Sequenz von nur 90 Sekunden in der ersten Episode erntet besonders viel Lob.

90-Sekunden-Szene in Wednesday Staffel 2 begeistert Fans

Tim Burton ist ein einzigartiger Regisseur. Nicht zuletzt dank seinen Einfällen hat sich Wednesday 2022 zu einem Netflix-Hit entwickelt, dessen 2. Staffel jetzt mit den ersten vier Folgen im Stream verfügbar ist. Gleich in der ersten Episode hat Burton eine kurze Sequenz verbaut, die an seine früheren Filme erinnert – und

An der Nevermore Academy beginnt das neue Schuljahr mit jeder Menge Grusel – unter anderem auch dem Grusel einer Lagerfeuergeschichte. Erzählt wird in einer kurzen Szene der ersten Folge die "Geschichte vom Baum der Schädel".

Die Geschichte dreht sich um einen todkranken Jungen, der einst Schüler der Nevermore Academy war. Mithilfe seines genialen Verstandes baute er sich ein mechanisches Herz und besiegte seine Krankheit. Aber das neue Organ veränderte ihn – sein beispielloses Genie wandte sich finsteren und immer gefährlicheren Experimenten zu. Das letzte forderte schließlich durch eine Explosion sein Leben.

Schaut euch hier die kurze Szene auf X an:

Wednesday-Produzent Burton, der die erste Folge inszenierte, setzte den Inhalt der Geschichte in einem 90-sekündigen Animationsfilm um, der viele Fans mit seinem Stil begeistert: Er erinnert mit seinen grotesken Figuren, Schauplätzen und Effekten an Burtons frühere Filme wie Nightmare Before Christmas, Tim Burton's Corpse Bride - Hochzeit mit einer Leiche und vor allem Frankenweenie.

Viele Liebhaber:innen des kurzen Intermezzos finden sich auf X: "Hat meine Seele wiederbelebt", heißt es etwa, oder "Tim Burton ist sowas von zurück". "Das war so gut!", stimmt ein dritter bei.

Wann geht es mit Wednesday Staffel 2 Teil 2 auf Netflix weiter?

Wie es mit Wednesday auf Netflix weitergeht, werden Fans schon bald erfahren. Am 3. September 2025 starten dort die verbleibenden vier Folgen der 2. Staffel. Schon jetzt gibt es acht Fragen, die sie unbedingt beantworten müssen.

Podcast zu Netflix’ Wednesday-Rückkehr in Staffel 2

Nach drei Jahren Wartezeit meldet sich Netflix’ Erfolgsserie Wednesday zurück und wir prüfen Staffel 2 des Fantasy-Hits auf Herz, Nieren und eiskalte Händchen. Zwischen Tim Burtons Fußabdruck, Jenna Ortegas schwarzen Tränen sowie Stalker- und Zombie-Sidekicks verdient das Wiedersehen viel Lob, aber auch etwas Kritik.

Ist es gut, dass wir mehr von der Addams Family zu sehen bekommen? Wir diskutieren alte und neue Figuren und sprechen im Spoiler-Teil auch über das Ende und welche Theorien wir zu Teil 2 von Staffel 2 haben, den Netflix am 3. September 2025 zeigt.