Wednesday-Star Jenna Ortega will ihre Karriere in völlig neue Richtung führen

Neben ihrer Schauspielkarriere träumt Wednesday-Star Jenna Ortega mittlerweile davon, selbst einen Film zu drehen. In einem aktuellen Interview hat sie Details dazu verraten.

Wednesday-Fans müssen sich noch bis August gedulden, bevor die Netflix-Serie mit Staffel 2 weitergeht. Davor ist Hauptdarstellerin Jenna Ortega bald im Kino zu sehen. In dem Thriller-Drama Hurry Up Tomorrow spielt sie eine der Hauptrollen neben Popstar Abel Tesfaye aka The Weeknd.

Davor hat sie jetzt ein Interview mit dem Musiker geführt, in dem sie einen neuen Traum enthüllt. Ortega zieht es in Zukunft wohl stärker hinter die Kamera.

Wednesday-Star Jenna Ortega will Film nach eigenem Drehbuch inszenieren

Die Schauspielerin war bei Hits wie Wednesday auch schon als Produzentin tätig. Hierdurch hatte sie Mitspracherecht bei der kreativen Ausrichtung der Serie und dem Handeln ihrer Hauptfigur. Bald will der Star diese Art der Arbeit noch konsequenter ausführen und selbst komplett Regie führen.

Im Interview für das V Magazine hat The Weeknd Ortega gefragt, ob sie auch mal einen Originalstoff verfilmen will. Dazu sagt die Schauspielerin:

Ich habe ein Drehbuch seit fast zehn Jahren, dass ich umsetzen will. Es ist seltsam, denn ich habe schon in meiner Jugend daran gedacht, als ich in diesem Bereich anfing, und erst jetzt fange ich tatsächlich an, die nötigen Schritte zu unternehmen, um es umzusetzen, was wirklich interessant ist.

Schaut hier noch den ersten Trailer zu Wednesday Staffel 2:

Wednesday - S02 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Um was für eine Story es sich bei Ortegas Drehbuch handelt, ist nicht bekannt. Da sie das Skript schon mit elf oder zwölf Jahren geschrieben haben soll, bleibt abzuwarten, ob ähnlich düsterer Stoff wie Wednesday dabei herauskommen würde.

Im Kino ist Ortega bald in Hurry Up Tomorrow zu sehen. Der Film ist eine Zusammenarbeit zwischen Regisseur Trey Edward Shults (Waves) und Musiker The Weeknd, mit dem eine filmische Ergänzung zum aktuellsten, gleichnamigen Album des Sängers geschaffen werden soll. Im Film spielt Tesfaye einen schlaflosen Musiker, der immer mehr den Bezug zur Realität verliert. Eines Tage tritt Anima (Ortega) in sein Leben, was die Situation des Protagonisten weiter verkompliziert.

Wann startet Wednesday Staffel 2 mit Jenna Ortega bei Netflix?

Die neuen Folgen des Serien-Hits erscheinen bei Netflix zweigeteilt. Staffel 2 Teil 1 kommt am 6. August 2025. Die restlichen vier der insgesamt acht Folgen werden am 3. September 2025 bei dem Streamer veröffentlicht. Hurry Up Tomorrow mit der Schauspielerin läuft am 14. Mai 2025 im Kino.