Netflix hat die nächste Serie mitten in der Produktion gekillt und will nicht, dass wir davon erfahren

Netflix bricht beliebte Serien gerne mal mitten in der Story ab. Ein vielversprechendes Projekt wurde jetzt sogar noch vor Folge 1 eingestampft.

Netflix ist nicht zimperlich, wenn es darum geht, Serien abzusetzen. Viele werden nach der ersten Staffel eingestampft, andere trotz großem Erfolg aus ominösen Gründen abgebrochen. Der Fall Daredevil etwa tut vielen Fans immer noch weh. Zuletzt musste eine Reihe von Animationsserien dran glauben, von denen es nun auch die vielversprechende schwarze Comedy-Action Bad Crimes erwischt hat. Und zwar, noch bevor Folge 1 überhaupt veröffentlicht wurde.

Netflix bricht Action-Serie vor Folge 1 ab – und sie klang so vielversprechend

Die Animationsserie Bad Crimes sollte sich um "zwei FBI-Agentinnen drehen, die grauenvolle Morde lösen und dabei ihre Freundschaft, Karrieren und so viele Männer wie möglich balancieren", wie Deadline zitiert. Produziert werden sollte das Ganze von den Comedy-Legenden Mike Judge und Greg Daniels (King of the Hill).

Schöpferin Nicole Silverberg erklärte noch vor kurzem, dass Netflix "sie ermutige, ihre Fantasien in der Serie auszuleben" und die Zusammenarbeit ein einziger Traum sei (via Deadline). Nun hat der Streamer offenbar für jähes Erwachen gesorgt. Und das ohne die geringste Ankündigung gegenüber den ungeduldig wartenden Fans.

Neben in den letzten Jahren nach wenigen Staffeln abgesetzten Fan-Favoriten wie Altered Carbon - Das Unsterblichkeitsprogramm hat Netflix zuletzt bei Animationsserien die Schere angesetzt. Bad Crimes ist das neueste Beispiel einer Reihe von Projekten wie der Comicadaption Bone oder der Monster-Fantasy Wings of Fire.

